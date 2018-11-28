Фотографии своего лица в синяках и гематомах разместила в
соцсети известная российская модель Кира Фокс. Девушка утверждает, что ее постоянно
избивал бывший сожитель, которого она же и содержала.
Фотографии своего лица в синяках и гематомах разместила в
соцсети известная российская модель Кира Фокс. Девушка утверждает, что ее постоянно
избивал бывший сожитель, которого она же и содержала.
Последний инцидент произошел 30 июня 2018 года, однако
сообщить об этом Кира решилась лишь сейчас. Все произошло буквально за день до
отъезда модели в Китай по очередному контракту. Девушка поясняет, что долго
молчала, поскольку боялась штрафа от китайского агентства за срыв договоренностей.
"Меня избил мой собственный мужчина Игорь Черкасский,
который клялся защищать меня и оберегать. Избил перед серьезным контрактом в
Китай (за два дня до контракта) настолько жестоко, что у меня две недели
сходили побои с лица, а от порезов на ногах до сих пор остались шрамы", —
написала модель в Facebook.
По словам Киры Фокс,
Черкасский страдает от алкогольной зависимости. Он не только "целенаправленно"
избивал ее, но и пытался изнасиловать. В день инцидента девушка оказалась в
больнице только благодаря соседям – они услышали шум в квартире и вызвали
полицию, передает
Кира заявляет, что терпела издевательства два месяца. Черкасский
вспыльчив и ревнив, а поводом к очередному избиению стал отказ пообедать вместе.
По словам модели, полиция на ее заявление не отреагировала, и она решила предостеречь
других девушек от подобной ситуации.
Кира Фокс, которая появлялась на обложках журналов SNC и
Grazia, пытается привлечь Черкасского к
ответственности. Сам же продюсер утверждает, что это "сплетни и
провокация". По его словам, фотографии с синяками можно и подделать.