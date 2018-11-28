Фотографии своего лица в синяках и гематомах разместила в соцсети известная российская модель Кира Фокс. Девушка утверждает, что ее постоянно избивал бывший сожитель, которого она же и содержала.

Фотографии своего лица в синяках и гематомах разместила всоцсети известная российская модель Кира Фокс. Девушка утверждает, что ее постоянноизбивал бывший сожитель, которого она же и содержала.Последний инцидент произошел 30 июня 2018 года, однакосообщить об этом Кира решилась лишь сейчас. Все произошло буквально за день доотъезда модели в Китай по очередному контракту. Девушка поясняет, что долгомолчала, поскольку боялась штрафа от китайского агентства за срыв договоренностей."Меня избил мой собственный мужчина Игорь Черкасский,который клялся защищать меня и оберегать. Избил перед серьезным контрактом вКитай (за два дня до контракта) настолько жестоко, что у меня две неделисходили побои с лица, а от порезов на ногах до сих пор остались шрамы", —написала модель в Facebook.По словам Киры Фокс,Черкасский страдает от алкогольной зависимости. Он не только "целенаправленно"избивал ее, но и пытался изнасиловать. В день инцидента девушка оказалась вбольнице только благодаря соседям – они услышали шум в квартире и вызвалиполицию, передаетКира заявляет, что терпела издевательства два месяца. Черкасскийвспыльчив и ревнив, а поводом к очередному избиению стал отказ пообедать вместе.По словам модели, полиция на ее заявление не отреагировала, и она решила предостеречьдругих девушек от подобной ситуации.Кира Фокс, которая появлялась на обложках журналов SNC иGrazia, пытается привлечь Черкасского кответственности. Сам же продюсер утверждает, что это "сплетни ипровокация". По его словам, фотографии с синяками можно и подделать.