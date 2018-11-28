Испанская радиостанция Onda Cero утверждает, что хорватский полузащитник мадридского футбольного клуба Реал Лука Модрич станет обладателем Золотого мяча 2018 года.

Испанская радиостанция Onda Cero утверждает, что хорватский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич станет обладателем "Золотого мяча" 2018 года.По информации издания, второе место займет португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а третье – французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.Ранее другое испанское издание As привело свою версию списка основных претендентов. По их мнению, конкуренцию Модричу составят два чемпиона мира в составе сборной Франции – Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан.Отметим, что официальное объявление и награждение победителя состоится 3 декабря в Париже. Ранее Модрич был признан игроком сезона по версии УЕФА.