Серьезное заболевание заподозрили поклонники у победительницы 15-го сезона шоу Битва экстрасенсов. Джулия Ванг напугала фанатов истощенным видом.

Серьезное заболевание заподозрили поклонники у победительницы15-го сезона шоу "Битваэкстрасенсов". Джулия Ванг напугала фанатов истощенным видом.Джулия коротко подстриглась, отказалась от косметики и носитмужскую одежду. Подписчики аккаунтов победительницы шоу "Битваэкстрасенсов" в соцсетях заподозрили, что девушка серьезно больна – такрезко она похудела."Джулия, слишком худой быть может грозить больницей","Это ж надо так себя не любить и изуродовать так что мама родная неузнаёт!?", "Прежняя Джули нравилась больше" – пишутобеспокоенные фанаты (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Джулия Ванг запомнилась зрителямкак сексуальная блондинка с ярким макияжем. Она уверяла, что она не человек, адух в теле человека – Дух Хаоса. Каждый выпуск шоу Джулия поражала зрителейсвоими экстрасенсорными способностями и удивляла экстравагантными нарядами.Однако после завершения шоу 37-летняя колдунья решилаполностью поменять свой образ. Этимлетом Джулия сообщила, что отреклась от магии – она больше не гадает, не даетконсультаций и не проводит никаких магических обрядов, пишет Life.ru.Магию Джулия Ванг променяла на кулинарию. Она получаетудовольствие, колдуя на кухне. Ванг делится своими рецептами с подписчиками в Instagram.Недавно Ванг заявила, что ее образ набыл придуман продюсерами шоу. "Того человека с лицом свиньи несуществовало", – заявила Джулия. Тем не менее, на ее страницах в соцсетяхсохранилось множество фотографий в прежнем образе. И часть из них были сделанызадолго до ее участия в шоу "Битва эстрасенсов".