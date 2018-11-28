Серьезное заболевание заподозрили поклонники у победительницы
15-го сезона шоу Битва
экстрасенсов. Джулия Ванг напугала фанатов истощенным видом.
Серьезное заболевание заподозрили поклонники у победительницы
15-го сезона шоу "Битва
экстрасенсов". Джулия Ванг напугала фанатов истощенным видом.
Джулия коротко подстриглась, отказалась от косметики и носит
мужскую одежду. Подписчики аккаунтов победительницы шоу "Битва
экстрасенсов" в соцсетях заподозрили, что девушка серьезно больна – так
резко она похудела.
"Джулия, слишком худой быть может грозить больницей",
"Это ж надо так себя не любить и изуродовать так что мама родная не
узнаёт!?", "Прежняя Джули нравилась больше" – пишут
обеспокоенные фанаты (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Джулия Ванг запомнилась зрителямкак сексуальная блондинка с ярким макияжем. Она уверяла, что она не человек, а
дух в теле человека – Дух Хаоса. Каждый выпуск шоу Джулия поражала зрителей
своими экстрасенсорными способностями и удивляла экстравагантными нарядами.
Однако после завершения шоу 37-летняя колдунья решила
полностью поменять свой образ. Этим
летом Джулия сообщила, что отреклась от магии – она больше не гадает, не дает
консультаций и не проводит никаких магических обрядов, пишет Life.ru.
Магию Джулия Ванг променяла на кулинарию. Она получает
удовольствие, колдуя на кухне. Ванг делится своими рецептами с подписчиками в Instagram.
Недавно Ванг заявила, что ее образ на
был придуман продюсерами шоу. "Того человека с лицом свиньи не
существовало", – заявила Джулия. Тем не менее, на ее страницах в соцсетях
сохранилось множество фотографий в прежнем образе. И часть из них были сделаны
задолго до ее участия в шоу "Битва эстрасенсов".