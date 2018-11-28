Школьник из Подмосковья, который в сентябре 2017 года устроил стрельбу в школе Ивантеевки, свою вину признал, но частично. Как сообщил его адвокат, в суде подросток сказал, что убивать никого не хотел. Он также рассказал, что его подзащитному вменяется ряд статей, в том числе покушение на убийство.

Школьник из Подмосковья, который в сентябре 2017 года устроил стрельбу в школе Ивантеевки, свою вину признал, но частично. Как сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Запрудницкий, в суде подросток сказал, что убивать никого не хотел.Он также рассказал, что его подзащитному вменяется ряд статей, в том числе покушение на убийство.На заседание суда пришло несколько десятков потерпевших, однако, по словам адвоката, пока никаких исков по делу не заявлено. Хотя у них есть возможность подать иски о компенсации и позднее.В начале сентября прошлого года во время урока информатики школьник 2002 года рождения ударил учителя кухонным топориком, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия.В классе началась паника, ученики стали выпрыгивать из окон. В результате действий подростка учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.Подростка задержали. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств", но затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "покушение на убийство".Кроме того, было возбуждено дело о халатности, а прокуратура инициировала проверку органов профилактики.При этом соседи "ивантеевского стрелка" рассказали, что он всегда был спокойным, агрессии никогда не проявлял, а за его семьей не было замечено ничего необычного.Однако некоторые ученики этой школы вспоминают, что одноклассники его систематически унижали, но руководство школы на это никак не реагировало.Рассмотрению данного дела начато 28 ноября в Ивантеевском суде Московской области. Заседание проходит в закрытом режиме и продолжится 29 ноября.