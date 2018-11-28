Известной модели и блогеру Яне Яцковской, на Инстаграм которой подписано почти 770 тысяч пользователей, пришлось объясняться после публикации снимка, который шокировал многих. На своей странице в соцсети она поставила фото с мертворожденным сыном – богатырем Сашей.

Известной модели и блогеру Яне Яцковской, на "Инстаграм" которой подписано почти 770 тысяч пользователей, пришлось объясняться после публикации снимка, который шокировал многих. На своей странице в соцсети она поставила фото с мертворожденным сыном – "богатырем Сашей".Посмотреть эту публикацию в Instagram⠀ Сегодня, в день Матери, я стала мамой во второй раз. Мамой нашего небесного мальчика. ⠀ Я с вами делюсь, потому что вы мне дороги и оказываете просто сильнейшую поддержку, за что я сильно благодарна. ⠀ Родила утром нашего богатыря Сашку❤️ Скоро я поделюсь с вами всей историей. Нет, я не делала чистки и не ложилась в больницу. ⠀ Причина того, что произошло с масиком, стала видна сразу, это истинный узел, который туго перетянулся. Но об этом позже... ⠀ Поздравьте своих мамочек и поблагодарите за жизнь! Поцелуйте детишек и радуйтесь, что они у вас есть! ⠀ В Киеве дождливо и серо, моросит дождь. Как на Мальдивах в Тот день. ⠀ Я вижу много семей, я улыбаюсь. Это счастье. Я благодарю малыша за то, что сделал нас счастливыми, верю, что зайчик нас оберегает❤️ ⠀ В моём сердце много любви и благодарности. Из глаз текут слёзы! Благодарю вас за поддержку, скоро буду писать! Буду обнимать своих❤️Публикация от Яна Youryani❤️ (@youryani) 25 Ноя 2018 в 5:03 PST27-летняя Яна ждала второго ребенка, но на позднем сроке беременности его сердечко перестало биться. Модель, которая была с мужем в тот момент на Мальдивах, призналась, что когда они ехали в лодке, то почувствовала "что-то не то".Чистку в чужой стране она делать не хотела, потому что воспринимала ребенка, который был у нее в утробе, не как "плод", а как человека. Яна решила (и муж поддержал ее решение) лететь к знакомым врачам в Киев.Там она успела "родить малыша", сердце которого уже не билось. Затем Яна завернула его в одеяло и сделала снимок, который и разместила в соцсети, сопроводив подписью, что она стала мамой во второй раз. "Мамой нашего небесного мальчика", — добавила Яна.Однако не все поняли смысл этих слов, так что некоторые даже поздравляли модель с пополнением в семействе.Когда же подписчики поняли, что ребенок на фото не живой, то это вызвало неоднозначную реакцию. Позже Яна объяснила, что для нее это фото с сыном, которого они с мужем очень любят, и он для них "полноценный человек, член семьи".Яна также напомнила, что в некоторых странах (например, в Германии) родившегося мертвым ребенка красиво одевают и отдают родителям, дают возможность попрощаться. Однако, отмечает она, "в российском мире это мало кто понимает": "мамы чистятся и даже не смотрят на своих детей".Яна же своего малыша никому не отдала и похоронила как члена семьи. В ответ на такой откровенный рассказ о трагедии откликнулось много женщин, которые выразили восхищение силой духа матери, потерявшей своего ребенка, но сумевшей так отнестись к произошедшему.