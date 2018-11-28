Пятилетний спортсмен из Чечни Рахим Куриев отжался 3202 раза за один подход всего за два часа. Тем самым мальчик установил сразу 6 мировых достижений. Глава Республики Рамзан Кадыров уже пообещал отвезти Рахима в магазин и купить для него все игрушки.

Пятилетний спортсмен из Чечни Рахим Куриев отжался 3202 раза за один подход всего за два часа. Тем самым мальчик установил сразу 6 мировых достижений. Об этом агентству РИА Новости рассказал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.Глава Республики Рамзан Кадыров уже пообещал отвезти Рахима в магазин и купить для него все игрушки. Мальчик подтвердил, что лучше всех в мире и станет примером для подражания. Другие дети будут равнять на юного героя, добавил Кадыров.Напомним, в середине ноября Рахим Куриев уже отжался свыше 4 тысяч раз за два с половиной часа. Однако этот рекорд не был зафиксирован. Несмотря на это, мальчику подарили автомобиль Mercedes.