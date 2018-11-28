Традиционные блюда праздничного стола в Новый год-2019 обойдутся россиянам дороже, чем прежде. Стоимость ингредиентов за прошедший год существенно возросла.

Традиционные блюда праздничного стола в Новый год-2019обойдутся россиянам дороже, чем прежде. Стоимость ингредиентов за прошедший годсущественно возросла.Салат оливье, который подавляющее большинство россиян всееще считают главным блюдом новогоднего стола, подорожал на 4%. За него в Новыйгод-2019 придется выложить чуть более 325 рублей. Отмечается, что выросли ценына составляющие салата. Существенно подорожали морковь и куриные яйца – на 14 и12,5% соответственно, передаетВторое место на столе Нового года-2019, как и раньше,занимает селедка под шубой. В составе этого салата один ингредиент подешевел – сельдь снизилась вцене на 6%. А вот столовая свекла подорожала сразу на 25%. Ну и морковь, какуже было сказано, на 14%. В целом же подорожал салат незначительно – если в2017-м блюдо в среднем стоило 152,54 рубля, то теперь – 153,1 рубля, пишет .За год в цене не вырос единственный ингредиент – картофель.Аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин рассказал, что в декабре продукты дляосновных новогодних салатов могут еще подорожать. В частности, цены на овощиувеличатся на 20%, сообщаетПо данным, за год существенноподорожала курятина. В прошлом и позапрошлом годах она дешевела за счетударного развития отечественного производства. Зато теперь заметно упали в цене огурцы и помидоры – импортозамещениедошло, наконец, и до тепличного сектора. Эксперты предлагают вналегать на салаты из свежих овощей.Приятным сюрпризом на стал спад цен на отечественныйконьяк. А вот на традиционное игристое вино, которое должно пениться в бокалахк Новому году-2019, россиянам придется раскошелиться – оно опять подорожало.