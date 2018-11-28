Традиционные блюда праздничного стола в Новый год-2019
обойдутся россиянам дороже, чем прежде. Стоимость ингредиентов за прошедший год
существенно возросла.
Традиционные блюда праздничного стола в Новый год-2019
обойдутся россиянам дороже, чем прежде. Стоимость ингредиентов за прошедший год
существенно возросла.
Салат оливье, который подавляющее большинство россиян все
еще считают главным блюдом новогоднего стола, подорожал на 4%. За него в Новый
год-2019 придется выложить чуть более 325 рублей. Отмечается, что выросли цены
на составляющие салата. Существенно подорожали морковь и куриные яйца – на 14 и
12,5% соответственно, передает
Второе место на столе Нового года-2019, как и раньше,
занимает селедка под шубой. В составе этого салата один ингредиент подешевел – сельдь снизилась в
цене на 6%. А вот столовая свекла подорожала сразу на 25%. Ну и морковь, как
уже было сказано, на 14%. В целом же подорожал салат незначительно – если в
2017-м блюдо в среднем стоило 152,54 рубля, то теперь – 153,1 рубля, пишет .
За год в цене не вырос единственный ингредиент – картофель.
Аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин рассказал, что в декабре продукты для
основных новогодних салатов могут еще подорожать. В частности, цены на овощи
увеличатся на 20%, сообщает
По данным, за год существенно
подорожала курятина. В прошлом и позапрошлом годах она дешевела за счет
ударного развития отечественного производства. Зато теперь заметно упали в цене огурцы и помидоры – импортозамещение
дошло, наконец, и до тепличного сектора. Эксперты предлагают в
налегать на салаты из свежих овощей.
Приятным сюрпризом на стал спад цен на отечественный
коньяк. А вот на традиционное игристое вино, которое должно пениться в бокалах
к Новому году-2019, россиянам придется раскошелиться – оно опять подорожало.