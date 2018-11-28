В этот четверг в широкий прокат выходит много интересных фильмов. Мы составили очередную подборку, которая поможет вам решить, какое кино посмотреть уже в ближайшие выходные.

В этот четверг в широкий прокат выходит много интересныхфильмов. Мы составили очередную подборку, которая поможет вам решить, какое кино посмотреть уже в ближайшие выходные.СуспирияОдной из самых долгожданных картин ноября стала работа Лука Гуаданьино "Суспирия", ремейк одноименного культового фильма ужасов Дарио Ардженто, выпущенного в 1977 году. Молодая девушка по имени Сьюзи (Дакота Джонсон) приезжает из СоединенныхШтатов в Германию, чтобы поступить в танцевальную школу-интернат. Учебнымзаведением руководит таинственная хореограф мадам Блан (неподражаемая ТильдаСуинтон).Внезапное исчезновение одной из учениц совсем не тревожит ее подруг, но привлекает внимание немецкого психиатра Клемперера (Лутц Эберсдорф), пациенткой которого былапропавшая девушка Патриция (Хлоя Грейс Морец). Она утверждала, что школой управляютведьмы, которые устраивают жертвоприношения.В "Суспирии" Тильда Суинтонисполнила больше одной роли – директора школы и того самого старенького психиатра. Попробуйте разглядеть ее за всеми слоями силиконового грима. Музыку к этой мрачной ленте написал Том Йорк,знаменитый вокалист группы Radiohead.Эта пугающая и атмосферная картина с феминистическим мотивом привлечет внимание зрителейуже с первых минут. Если вы не верите в то, что существуют высокие фильмы ужасов, то эта премьера убедит вас в обратном.Робин Гуд: НачалоПриключенческая картина "Робин Гуд: Начало" – это очереднаяинтерпретация истории о легендарном герое, который грабил богатых и помогалбедным. Робин Локсли (Тэрон Эджертон) возвращается из Крестового похода в родной Ноттингем. В некогда спокойном городе теперь процветает взяточничество, а пропасть между состоятельными жителями ибедняками неуклонно растет. Обостренное чувство справедливости поднимаетглавного персонажа на борьбу с существующим порядком.Локскли присоединяется к группе весёлых шервудских разбойникови получает прозвище Робин Гуд. Наставником молодого героя становится харизматичныйДжон (Джейми Фокс). Им предстоит сразиться с жестоким шерифом (Бен Мендельсон),который не согласен так просто расстаться со своей властью. Удастся ли Тэронузатмить Рассела Кроу, вы узнаете на премьере фильма уже завтра, 29 ноября.Братья СистерсНастоятельно советуем вам посмотреть этот комедийныйвестерн о злоключениях двух братьев Эли (Джон Си Райли) и Чарли (Хоакин Феникс)в период золотой лихорадки на Диком Западе. Они получают задание от крупногобандита: братья должны убить Уорка (Риз Ахмед), создателя специального реагента, благодарякоторому можно быстро обнаружить золото на дне реки. Но найти изобретателя наемникам удается не сразу. По пути неудачливые братья то и дело попадают в нелепые и забавныеситуации.Над фильмом работал французский режиссер Жака Одьяр, которыйпопытался вернуть американскому жанру утраченное обаяние. Премьера фильма состояласьна Венецианском кинофестивале в начале сентября. Многие критики уже высокооценили эту ленту и пророчат ей номинации на "Золотого льва" и даже "Оскар".ПроводникРоссийский фильм ужасов "Проводник" рассказывает о девушке Кате (Александра Бортич), которая обладает необычной способностью – видеть мертвых. Однажды она теряет свою сестру при загадочных обстоятельствах. Полиция настаивает на том, что Катя обладает слишком богатым воображением и специально выдумала себе родственницу.Героиня решает провести собственное расследование, в ходе которого выясняет, что в городе орудует жестокий маньяк. Его жертвой могла стать сестра Кати. Новая работа Ильи Максимова обещает порадовать всех зрителей, которые любят смотреть ужастики. Трейлер картины действительно получился очень жутким. В съемках фильма также приняли участие Евгений Цыганов, Александр Робак и Владимир Яглыч.КолеттФранцуженка Сидони-Габриэль Колетт (Кира Найтли) пишетталантливые произведения, которые присваивает себе ее муж Вилли (Доминик Уэст).Вся слава и популярность достаются ее супругу, весьма посредственному литератору,сама же девушка покорно проводит все время в доме за написанием новой книги.В фильме "Колетт" зрители увидят постепенное взрослениегероини, превращение бедной провинциальной девушки в уверенную артистку, бросающуювызов общественным устоям. Колетт больше не может держаться в тени Вилли ирешает поведать о своей внутренней перемене всему миру – она выходит на сцену. Героиня играет в скандальном спектакле,где показывает обнаженную грудь и целует другую девушку. В конце концов она бросает Вилли и увлекается мужеподобной представительницей своего пола. Феминистическаялента о жизни смелой женщины в начале XX века явно придется по вкусупрогрессивной публике.Все или ничегоФильм "Все или ничего" повествует о трех менеджерах-неудачниках, которые хотят отомстить нечестному начальнику, присвоившему себе чужие деньги. Для этого они придумывают отчаянный план: восстановить справедливость, похитив 50 миллионов у босса.Однако вскоре горе-грабители терпят неудачу. Оказывается, они украли деньги важного представителя криминального мира. Теперь им предстоит встретиться лицом к лицу с настоящими преступниками. Главные роли в картине исполнили Роман Курцын, Артур Смольянинов и Данила Якушев. Посмотреть этот комедийную ленту Дмитрия Суворова вы сможете уже завтра, 29 ноября.