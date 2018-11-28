Действующий чемпион мира Магнус Карлсен белыми фигурами обыграл американца Фабиано Каруану в первой партии в быстрые шахматы в матче за мировую корону, который проходит в Лондоне. Встреча завершилась на 55-м ходу.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен белыми фигурами обыграл американца Фабиано Каруану в первой партии в быстрые шахматы в матче за мировую корону, который проходит в Лондоне. Встреча завершилась на 55-м ходу.Напомним, что соперники уже провели 12 партий в классические шахматы и не смогли выявить победителя. 28 ноября был сыгран первый матч тай-брейка.Шахматистам предстоит провести еще три поединка с контролем времени 25 минут. Если и после них будет зафиксирована ничья, Карлсену и Каруане придется сыграть еще две партии с контролем времени пять минут.