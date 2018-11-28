Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор ближайшие полгода не сможет управлять автотранспортом. За нарушение скоростного режима у ирландского бойца отобрали водительские права. Также он был оштрафован на одну тысячу евро.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор ближайшие полгода не сможет управлять автотранспортом. За нарушение скоростного режима у ирландского бойца отобрали водительские права. Также он был оштрафован на одну тысячу евро.Как сообщает BBC, Макгрегор превысил скорость еще в октябре 2017 года. Произошло это в ирландском графстве Килдэр. На суде боец признал свою вину, извинившись за содеянное.Напомним, что Макрегор 6 октября 2018 года уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC.