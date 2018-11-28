Священный синод Константинопольского патриархата принял решение о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции.

Священный синод Константинопольского патриархата принял решение о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции. Дело в том, что почти сразу же после того, как константинопольский патриарх Варфоломей отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы и объявил о намерении предоставить автокефалию Украинской церкви, а РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинополем, зарубежные приходы Константинопольского патриархата стали переходить в Русскую православную церковь за границей (которая подчиняется Московскому патриархату).Так, через несколько дней настоятель Успенского храма в Блуфилде (США) Марк Тайсон покинул свой приход, заявив, что он не видит для себя возможности поминать патриархом Варфоломея (главу Константинопольского патриархата). А 28 октября во Флоренции в юрисдикцию РПЦЗ перешла сразу вся община храма Рождества Христова и Николая Чудотворца, принадлежавшая ранее к Константинополю.И вот теперь ответный шаг — Константинополь вообще распустил эти приходы.Экзархат с центром в Париже был создан на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. Руководил русскими церквями архиепископ Евлогий. В 1930 году Русская православная церковь отстранила его от должности, но большинство приходов остались с архиепископом, после чего он обратился в Константинопольский патриархат и получил от него титул патриаршего экзарха. Сейчас в экзархат входит 65 приходов, 11 действующих церквей и 2 монастыря, сообщает "Интерфакс".