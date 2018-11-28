В редакции «АиФ – Кострома» прошёл круглый стол «Общественные экологические инспекторы: права и обязанности, риски и ожидания».

В редакции «АиФ – Кострома» прошёл круглый стол «Общественные экологические инспекторы: права и обязанности, риски и ожидания».Работа общественных экологических инспекторов была закреплена законодательно в июле 2016 года поправками ст. 68 ФЗ «Об охране окружающей среды».Проект экологических инспекторов, в основном, получил одобрение и поддержку и общественности, и властных структур.Это не удивляет: интерес у граждан к экологической ситуации в регионах за последние несколько лет возрос многократно. По исследованиям ВЦИОМ, если в 2015 году экологией интересовались 5-6% граждан России, то в 2018 году этот показатель вырос до 70%.Поэтому, сейчас, как никогда, необходимы адекватные и компетентные люди на местах, которые могли бы ответить на любой конкретный вопрос, связанный с экологической ситуацией в том или ином регионе. Институт общественных экологических инспекторов – это именно то, что нужно. Это люди, прошедшие обучение и аттестацию, получившие сертификаты.Владислав Жуков, руководитель проекта «Организация и обеспечение деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды»:«Проанализировав процесс формирования института общественного контроля в области охраны окружающей среды и экологии, мы видим, что вопросы общественного контроля очень востребованы сейчас обществом. Но мы за год работы обнаружили ряд рисков. Два самых важных. Первый — это размывание понятий, когда статус общественно-экологического инспектора используется в качестве средства индивидуального обогащения, для наживы или достижения каких-то политических интересов. С этим риском мы можем активно бороться за счет увеличения прозрачности, подключения СМИ, увеличения среды общения, постоянного контроля и консолидации деятельности этих общественных инспекторов. Второй риск связан с тем, что мы видим тенденцию, что профильные министерства начинают активизировать деятельность по управлению этой системой. Но это институт, который представляет собой исключительно общественную платформу, гражданскую инициативу, он не должен находиться под влиянием и контролем какого-либо ведомства или министерства. Статус общественного инспектора должен быть предельно независимым. В крайнем случае, данный институт должен координироваться Общественной палатой РФ и общественными советами природоохранных ведомств».Своё мнение относительно создания института общественных экологических инспекторов высказал Председатель Костромского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», директор Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (ЧОУДПО) «Центр экологического образования», член Союза журналистов России, Заслуженный эколог Российской Федерации - Дмитрий Владленович Бырдин:«На мой взгляд, создание института общественного контроля в области охраны окружающей среды и экологии, вполне оправданно. В соответствии с Порядком организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды Приказом Минприроды России эта обязанность возложена на государственные органы.Общественные экологические инспекторы по охране окружающей среды оказывают содействие государственным органам, органам исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с установленной компетенцией государственный экологический надзор. Необходимость их деятельности зависит от экологической ситуации в том или ином регионе, местности и т.д. Порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды устанавливает, что общественный экологический инспектор должен ежегодно подтверждать свой статус. Из практики деятельности общественных инспекторов «Всероссийского общества охраны природы» это условие оптимально. Например в том случае, если экологическая ситуация нормализована и необходимости в продолжение деятельности нет. К примеру: в 2014 году «Центр экологического образования» и Департамент природных ресурсов по Костромской области (на основе Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве) обучили 62 общественных экологических инспектора. В то же время ДПР готовил и общественных охотничьих инспекторов. И если общественные охотничьи инспекторы вели активную деятельность, ежеквартально сдавали отчёты о выявленных нарушениях, ежегодно подтверждали свой статус, (к концу года их число ненамного уменьшилось), то общественные экологические инспекторы были не столь активны. В течение года и последующих лет их деятельность не подтверждалась до момента возникновения конфликта связанного с незаконными свалками и местом размещения полигона ТБО.Эффективность работы общественных экологических инспекторов будет зависеть от непосредственного взаимодействия с государственными инспекторами департаментов, отделов, управлений, министерств природопользования и экологии и природоохранной прокуратурой, поскольку результаты от их деятельности будут значительно подкреплены компетенциями и усилены полномочиями госорганов.Общественным экологическим инспекторам по охране окружающей среды Закон «Об охране окружающей среды» предоставляет права, позволяющие им реализовать функции по содействию в защите природы, выявлению и устранению угрозы негативного воздействия на здоровье граждан. Например, фиксировать правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, проводить фото- и видеосъёмку, обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, запрашивать информацию о состоянии окружающей среды, принимаемых мерах по её охране, и т.д.Я считаю, что для успешной организации деятельности общественных экологических инспекторов по охране окружающей среды необходимо шире проводить дополнительные регулярные мероприятия по экологическому просвещению с освещением проблем, возможных угроз и опасностей, воспитание ответственного отношения к хозяйственной и иной деятельности в СМИ, по экологическому обучению».Заинтересованный разговор продолжил коммерческий директор ООО Компания «Сфера» Владимир Николаевич Большаков:«Я считаю, что прогнозировать успешность и эффективность деятельности общественных экологических инспекторов пока несколько преждевременно.На мой взгляд, пока ещё нет чёткого понимания, закреплённого законодательно, чем будут заниматься эти инспекторы-общественники. Насколько они будут компетентны в тех или иных вопросах, в том числе, юридического характера? Какими полномочиями они будут обладать? Одно дело, если они будут осматривать улицы или загородные территории на предмет возникновения несанкционированных свалок, фиксировать их, вести фото- и видеосъёмку, докладывать об этом компетентным органам и органам местного самоуправления и т.д. Это, безусловно, полезное и нужное дело. Другое дело, смогут ли они инспектировать юридические лица, будут ли у них полномочия и доступ, скажем, к режимным предприятиям. Все эти и многие другие вопросы должны быть чётко прописаны. Наша компания, как раз занимается экологическим сопровождением предприятий, поэтому для нас важно знать, насколько правомочна будет деятельность общественных экологических инспекторов, как широко она будут распространяться и сможем ли мы их рассматривать в качестве союзников, а не конкурентов»По общему мнению, в целях вовлечения представителей гражданского общества в общественный экологический контроль необходимо и дальше развивать соответствующую законодательную базу.«Следует рассмотреть вопрос о более широком привлечении экспертов к проведению мероприятий по контролю. Это позволит достичь прозрачности в деятельности надзорных органов, а также в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и будет способствовать повышению доверия граждан к результатам проводимых проверок»,- резюмировали участники круглого стола.Мнения экспертов, вэбинары, видеоролики и другие материалы по данному проекту транслируются для обсуждения во все региональные редакции АиФ.