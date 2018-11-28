Подозрительного мужчину запомнила сотрудница банка

Подозрительного мужчину запомнила сотрудница банкаВ Коврове местного жителя подозревают в краже паспорта и покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина попытался оформить денежный займ в одной из кредитных организаций. Сотрудница предприятия обнаружила, что документ недействителен, о чем и оповестила клиента. Сразу после этого он поспешно ушел. Об инциденте сотрудница сообщила в полицию.Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.Выяснилось, что злоумышленник украл паспорт у своего брата и, пользуясь внешним сходством, пытался взять кредит.Расследование уголовного дела продолжается.