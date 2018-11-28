В Континентальной хоккейной лиге проведены очередные матчи регулярного чемпионата. В одном из них санкт-петербургский СКА в гостях всухую переиграл подмосковный Витязь со счетом 6:0. Команда Ильи Воробьева продолжает погоню за ЦСКА в Западной конференции, набрав 53 очка.

В Континентальной хоккейной лиге проведены очередные матчи регулярного чемпионата. В одном из них санкт-петербургский СКА в гостях всухую переиграл подмосковный "Витязь" со счетом 6:0. Команда Ильи Воробьева продолжает погоню за ЦСКА в Западной конференции, набрав 53 очка.Все шесть шайб в этой встрече были заброшены разными хоккеистами. За гостей отличились Виктор Тихонов, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Александр Барабанов, Андрей Кузьменко и Алексей Бывальцев. СКА занимает второе место в Западной конференции (33 игры, 53 балла).Другие результаты дня: "Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:4 Б, "Динамо" (Москва) – "Слован" (Братислава) – 3:0, "Динамо" (Минск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:4.