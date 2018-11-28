Пока страна сопереживала отношениям героев Максима Аверина и Ксении Лавровой-Глинки в сериале Склифосовский, в реальной жизни актрисы тоже происходили сериальные сюжеты. В Судьбе человека успешная актриса рассказала, чего ей стоило уйти от мужа-олигарха, когда она полюбила коллегу-актера.

Пока вся страна сопереживала отношениям героев Максима Аверина и Ксении Лавровой-Глинки в сериале "Склифосовский", в реальной жизни самой актрисы тоже происходили "сериальные" сюжеты.Дочь главного режиссера и худрука театра драмы и комедии из города Кимры в 16 лет стала студенткой курса Олега Табакова в школе-студии МХАТ, а на втором курсе уже начала играть в прославленной "Табакерке".Когда Ксении было 20, она познакомилась с преуспевающим бизнесменом Сергеем Глинкой, который дружил с Олегом Табаковым. Весьма состоятельный предприниматель, который был старше Ксении на 10 лет и у которого росли двое детей от первого брака, был очарован молодой актрисой.Ксения не смогла устоять перед знаками внимания и любовью, которой окружил ее Глинка. Они поженились, в браке родились сын Даниил и дочка Аглая.В театре, признается актриса, она старалась на афишировать материальное положение – не просила у мужа дорогих авто и старалась вести себя скромно, чтобы не возбуждать зависть коллег и не чувствовать себя неловко перед старшими артистами.Казалось, что Ксения живет в сказке, но когда на съемках сериала "Монтекристо" она познакомилась с актером Дмитрием Готсдинером, то удачный брак и двое детей не смогли ее удержать.Ксения признается, что когда во время танца обняла Дмитрия, то поняла: "Это он!"Развод с мужем-олигархом был очень трудным, но в 2011-м Ксения и Дмитрий поженились, а в 2017-м, в возрасте сорока лет, она стала матерью в третий раз: у пары родился сын Николай.Как проходил развод с мужем-олигархом, и как затем сложилась его жизнь? Что имеет в виду Ксения, когда говорит, что потеряла много времени? Почему не поменяла фамилию, когда вышла замуж во второй раз, и как Марина Голуб помогала ей пережить развод с первым мужем?Откровенная беседа Ксении Лавровой-Глинки с Борисом Корчевниковым – в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".