Сезон подледной ловли открыт. Рыбаки уже облюбовали популярные во Владимире места для зимней рыбалки. Толщина льда на водохранилище Содышки сейчас больше 10 сантиметров. Сегодня это подтвердили сотрудники ГИМС совместно с Управлением гражданской защиты города Владимира.

Сезон подледной ловли открыт. Рыбаки уже облюбовали популярные во Владимире места для зимней рыбалки. Толщина льда на водохранилище Содышки сейчас больше 10 сантиметров. Сегодня это подтвердили сотрудники ГИМС совместно с Управлением гражданской защиты города Владимира. На реку они выехали в рамках месячника безопасности на водных объектах. И хотя сейчас на Содышке рыбачить можно, в начале зимы нужно помнить, что лед все же может представлять опасность. Об этом сотрудники ГИМС предупредили рыбаков, а те заверили, что для определения толщины льдау них есть свои приметы.Александр Медведев, рыбак: "Когда встаёт лёд, все рыбаки на начальном этапе имеют пешню. Ну знаете, такой заточенный лом рыбацкий. Если ты на рыбалку пошел, то я к прудику выхожу и пробую наличие льда. Если вот эта вот пешня пробивает лёд с одного удара – значит выходить нет никакого смысла".Если закалённые рыбаки знают, как вести себя на тонком льду, то вот подрастающее поколение может навредить себе незнанием банальных правил поведения. Поэтому, во время месячника безопасности школьникам и детсадовцам подробно разъясняют все опасности коварного льда. На водохранилище Содышки не смотря на прочный лед, вероятность уйти под воду, по словам сотрудников ГИМС, все же остается в районе водосброса и около береговой линии, где прорастает камыш.