19-летняя студентка из Франции едва не умерла,
совершив простую бьюти-процедуру. Ее лицо до неузнаваемости изменилось из-за
аллергии, вызванной косметическим средством.
19-летняя студентка из Франции едва не умерла,
совершив простую бьюти-процедуру. Ее лицо до неузнаваемости изменилось из-за
аллергии, вызванной косметическим средством.
Эстель приобрела краску в супермаркете.
Девушка сделала тест на аллергическую реакцию, но не обратила внимания
на то, что результата было необходимо двое суток, а не полчаса, как
сделала она.
Через несколько
часов после того, как француженка перекрасилась в брюнетку,
у нее проявились симптомы аллергии на пара-фенилендиамин, входящий в
состав краски для волос. Кожа головы студентки начала отекать, сообщает Le Parisien.
Девушка вызвала
неотложку, но к тому времени ее голова уже была похожа на огромный шаг,
увеличившись с 56 до 63 сантиметров. Эстель дали лекарства
и отпустили домой, где она чуть не погибла.
У несчастной распух
язык, она начала задыхаться, а голова отекла еще больше. Эстель срочно
госпитализировали. После лечения ее состояние девушки начало улучшаться. В
настоящее время француженка полностью выздоровела.
Отметим, что, по данным врачей, аллергия на
краску с пара-фенилендиамином бывает довольно редко, но реакция на него может
быть очень обширной. Аллергия может проявиться не сразу, а через длительное
время использования средства с его содержанием и "накопления" вещества в
организме. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, пара-фенилендиамин
может вызывать рак, бронхиальную астму и другие страшные заболевания.