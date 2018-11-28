19-летняя студентка из Франции едва не умерла, совершив простую бьюти-процедуру. Ее лицо до неузнаваемости изменилось из-за аллергии, вызванной косметическим средством.

19-летняя студентка из Франции едва не умерла,совершив простую бьюти-процедуру. Ее лицо до неузнаваемости изменилось из-зааллергии, вызванной косметическим средством.Эстель приобрела краску в супермаркете.Девушка сделала тест на аллергическую реакцию, но не обратила вниманияна то, что результата было необходимо двое суток, а не полчаса, каксделала она.Через несколькочасов после того, как француженка перекрасилась в брюнетку,у нее проявились симптомы аллергии на пара-фенилендиамин, входящий всостав краски для волос. Кожа головы студентки начала отекать, сообщает Le Parisien.Девушка вызваланеотложку, но к тому времени ее голова уже была похожа на огромный шаг,увеличившись с 56 до 63 сантиметров. Эстель дали лекарстваи отпустили домой, где она чуть не погибла.У несчастной распухязык, она начала задыхаться, а голова отекла еще больше. Эстель срочногоспитализировали. После лечения ее состояние девушки начало улучшаться. Внастоящее время француженка полностью выздоровела.Отметим, что, по данным врачей, аллергия накраску с пара-фенилендиамином бывает довольно редко, но реакция на него можетбыть очень обширной. Аллергия может проявиться не сразу, а через длительноевремя использования средства с его содержанием и "накопления" вещества ворганизме. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, пара-фенилендиаминможет вызывать рак, бронхиальную астму и другие страшные заболевания.