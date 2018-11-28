Супруга президента США выбрала оригинальные украшения к празднику. Однако пользователи соцсетей фантазий первой леди не оценили.

Супругапрезидента США выбрала оригинальные украшения к празднику. Однако пользователи соцсетейфантазий первой леди не оценили.Меланья заслуженно слывет иконой стиля иотличается тонким вкусом. Но не все ее эксперименты разделяют американцы. Такпроизошло с выбором новогодних елок для Белого дома, который традиционноукрашают в конце ноября.У людей красные деревья вызвали не самыеприятные ассоциации. Пользователи высмеяли оригинальные искусственные елки заих неожиданный цвет и гигантский размер.Некоторые комментаторы назвали их "БагровыеПики", с отсылкой к фильму Гиллермо дель Торо. Другие подняли на смех общуюкомпозицию.Некоторым в елкахпомерещились потоки крови, несущиеся по коридору отеля (в фильме Кубрика"Сияние"). Другим пришла на ум ассоциация с антиутопией "Рассказ служанки".Отметим, что женаамериканского лидера к Рождеству относится с особым трепетом. 19ноября президент США Дональд Трамп с супругой встретили главный символпраздника – огромную ель, которая будет установлена в Белом доме.Как писали "Дни.ру", выбраннаярождественская шестиметровая натуральная ель весит более 350 килограммов, а еевозраст – около 25 лет. Дерево доставили семье президента США в Вашингтон изштата Северная Каролина.