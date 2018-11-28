Супруга
президента США выбрала оригинальные украшения к празднику. Однако пользователи соцсетей
фантазий первой леди не оценили.
Супруга
президента США выбрала оригинальные украшения к празднику. Однако пользователи соцсетей
фантазий первой леди не оценили.
Меланья заслуженно слывет иконой стиля и
отличается тонким вкусом. Но не все ее эксперименты разделяют американцы. Так
произошло с выбором новогодних елок для Белого дома, который традиционно
украшают в конце ноября.
У людей красные деревья вызвали не самые
приятные ассоциации. Пользователи высмеяли оригинальные искусственные елки за
их неожиданный цвет и гигантский размер.
Некоторые комментаторы назвали их "Багровые
Пики", с отсылкой к фильму Гиллермо дель Торо. Другие подняли на смех общую
композицию.
Некоторым в елках
померещились потоки крови, несущиеся по коридору отеля (в фильме Кубрика
"Сияние"). Другим пришла на ум ассоциация с антиутопией "Рассказ служанки".
Отметим, что жена
американского лидера к Рождеству относится с особым трепетом. 19
ноября президент США Дональд Трамп с супругой встретили главный символ
праздника – огромную ель, которая будет установлена в Белом доме.
Как писали "Дни.ру", выбранная
рождественская шестиметровая натуральная ель весит более 350 килограммов, а ее
возраст – около 25 лет. Дерево доставили семье президента США в Вашингтон из
штата Северная Каролина.