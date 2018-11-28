На интервью режиссера YouTube-блогеру Юрию Дудю обратили внимание издания Незалежной. В частности, одно из них – Обозреватель, довольно нервно расценило рассуждения Никиты Михалкова.

На интервью режиссера YouTube-блогеруЮрию Дудю обратили внимание издания Незалежной. В частности, одно из них – "Обозреватель",довольно нервно расценило рассуждения Никиты Михалкова.Украинские журналисты считают, что российский деятель культуры "оконфузился,защищая своего друга – президента России Владимира Путина". Они полагают, чтоМихалков не смог объяснить, почему не критикует действия главы государства.Есть поозрения, что изданию пришлись не по вкусу слова мэрта об Украине. "Я нигде не говорю, что все виноваты, кроме нас. Мы виноваты вУкраине? Это мы сделали в Украине то, что произошло за 23 года? Ни хрена неделают, в то время как там нормально закачивали инъекцию. И я об этом говорю",– привел пример режиссер. "Обозреватель" отмечает, что Михалков "выкручивался",отвечая на вопросы Дудя.В интервью режиссер отметил "чудовищную ответственность", котораялежит на плечах российского президента. Вместе с тем, Никита Михалков раскритиковал "ручное управление",систему Единого государственного экзамена и ситуацию с назначением ВладимираПучкова на пост главы МЧС.Как писали"Дни.ру", при этом Михалков подчеркнул, что за такие решения несутответственность все власть имущие, в том числе президент. Он предположил, что,скорее всего, Путин просто не все знает.