Киевским властям все сходит с рук, а Запад потакает их безумным желаниям. Владимир Путин прокомментировал
недавнюю провокацию в Черном море и дал оценку руководству Украины.
Киевским властям все сходит с рук, а Запад потакает их безумным желаниям. Владимир Путин прокомментировал
недавнюю провокацию в Черном море и дал оценку руководству Украины.
По мнению президента, опасную ситуацию с вторжением
украинских кораблей в территориальные воды России создали действующие украинские
власти. Путин считает, что Петр Порошенко таким образом пытается пойти на
обострение ситуации в преддверии президентских выборов.
Глава государства отметил, что российское пограничники во
время инцидента действовали по правилам, в то время как украинские военные не
реагировали на сигналы.
"Киеву все сходит с рук. Если они захотят младенцев на
завтра – им, наверное, подадут. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень
близорукая позиция", – сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовет!"
Президент дал свою оценку ситуации на Украине. "Там и с
экономикой проблемы, и в социальной сфере беда. И с финансами – с протянутой
рукой все время стоят, клянчат деньги у МВФ, а ведь когда-то надо будет
отдавать будущим поколениям", – отметил Владимир Путин.
Но при этом глава государства уверен в том, что русские и
украинцы всегда были, есть и останутся братскими народами. "Политическая пена
сойдет, украинский народ даст оценку
сегодняшнему руководству, как грузинский народ дал оценку деятельности
Саакашвили", – сказал президент.
Напомним, что 25 ноября три военных корабля ВМС Украины
вторглись в территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников.
К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь. На допросах
выяснилось, что командование ВМС Украины готовило провокацию заранее. Известно
также, что все оружие на украинских судах было готово к использованию и направлено
в сторону российских пограничников.
В ответ на задержание украинских судов-нарушителей Совет
национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное
положение на территории страны на 60 суток. Соответствующий указ подписал Петр
Порошенко, но Верховная рада внесла поправки и уменьшила срок вдвое.