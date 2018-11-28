Киевским властям все сходит с рук, а Запад потакает их безумным желаниям. Владимир Путин прокомментировал недавнюю провокацию в Черном море и дал оценку руководству Украины.

Киевским властям все сходит с рук, а Запад потакает их безумным желаниям. Владимир Путин прокомментировалнедавнюю провокацию в Черном море и дал оценку руководству Украины.По мнению президента, опасную ситуацию с вторжениемукраинских кораблей в территориальные воды России создали действующие украинскиевласти. Путин считает, что Петр Порошенко таким образом пытается пойти наобострение ситуации в преддверии президентских выборов.Глава государства отметил, что российское пограничники вовремя инцидента действовали по правилам, в то время как украинские военные нереагировали на сигналы."Киеву все сходит с рук. Если они захотят младенцев назавтра – им, наверное, подадут. Скажут: они же хотят кушать! Но это оченьблизорукая позиция", – сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовет!"Президент дал свою оценку ситуации на Украине. "Там и сэкономикой проблемы, и в социальной сфере беда. И с финансами – с протянутойрукой все время стоят, клянчат деньги у МВФ, а ведь когда-то надо будетотдавать будущим поколениям", – отметил Владимир Путин.Но при этом глава государства уверен в том, что русские иукраинцы всегда были, есть и останутся братскими народами. "Политическая пенасойдет, украинский народ даст оценкусегодняшнему руководству, как грузинский народ дал оценку деятельностиСаакашвили", – сказал президент.Напомним, что 25 ноября три военных корабля ВМС Украинывторглись в территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников.К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь. На допросахвыяснилось, что командование ВМС Украины готовило провокацию заранее. Известнотакже, что все оружие на украинских судах было готово к использованию и направленов сторону российских пограничников.В ответ на задержание украинских судов-нарушителей Советнациональной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военноеположение на территории страны на 60 суток. Соответствующий указ подписал ПетрПорошенко, но Верховная рада внесла поправки и уменьшила срок вдвое.