Монетная неделя в ЦФО. Акция под таким названием идёт сейчас в Центральном федеральном округе. В её рамках любой желающий может обменять скопившуюся у него мелочь на купюры. Без комиссии.

"Монетная неделя в ЦФО". Акция под таким названием идёт сейчас в Центральном федеральном округе. В её рамках любой желающий может обменять скопившуюся у него мелочь на купюры. Без комиссии. В обычные дни она может составлять 1% от принесённой суммы. Монеты принимаются в неограниченном количестве. Это могут быть и рубли, и копейки. Главное, чтобы в данный момент они были законным платёжным средством на территории России.((СХ 00:11Комментарий:Синхронируемый:Должность:Титр: Надежда Калашникова, управляющая Отделением Владимир Банка России03 24 - Происхождение мелочи не интересует. Важно, чтобы она поступила в наличный денежный оборот. И неважно, каких она номиналов, кассиры с этой работой справятся. 03 35))Практика показывает, что только около трети выпущенных в обращение монет активно используется как платёжное средство. Остальные оседают у людей в "копилках" и просто лежат дома, потому что носить их в кошельках и карманах неудобно и тяжело. При этом средняя продолжительность "жизни" банкноты - около года, а монеты могут прослужить 20-30 лет. Вот поэтому у банкиров сейчас задача - вернуть их в обращение. Акция по обмену монет на банкноты продлиться до 2-го декабря включительно. Обменять металлические деньги на бумажные можно во Владбизнесбанке, отделениях Сбербанка, и Банка ВТБ. В каких именно - можно узнать, позвонив по телефонам этих организаций.