Москва проходит первое в этом сезоне серьезное испытание погодой. В столичных аэропортах были задержаны и отменены десятки авиарейсов. Сильный снег и гололедица заметно осложнили ситуацию на дорогах. На расчистку улиц вышли сотни единиц спецтехники, работы прибавилось и у дворников.

Москва проходит первое в этом сезоне серьезное испытание погодой. В столичных аэропортах были задержаны и отменены десятки авиарейсов. Сильный снег и гололедица заметно осложнили ситуацию на дорогах. За ночь высота снежного покрова выросла до 6 сантиметров. На расчистку улиц вышли сотни единиц спецтехники, работы прибавилось и у дворников.Снегоуборочная техника работает нон-стоп. В первую очередь чистят дороги. С самого утра в городе пробки. Автомобилистов предупреждают, что движение будет затруднено еще как минимум ближайшие 3 часа.- Еду на работу уже 1 час 20 минут.- Вчера, конечно, очень долго ехал, пробки 10-бальные, даже больше.Пока одни водители стоят, другие только пытаются расчистить свои машины.- Теперь придется на работу выходить на 20 минут раньше!Работы прибавилось и у дворников. Но такой снег их не пугает, до сугробов еще далеко.Еще накануне, как только снегопад начался, на улицы была выведена вся дежурная техника. С непогодой коммунальные службы боролись всю ночь."В настоящее время все городские службы выполняют работы по прометанию проезжей части дорог, тротуаров, освобождаем междворовые проезды, дворовые территории, пешеходные зоны, транспортно-пересадочные узлы, остановки общественного транспорта. После прометания проводится противогололедная обработка", — рассказывает Андрей Соколов, заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги"."Ведется тесное взаимодействие со службами ГИБДД и МЧС. Круглосуточно осуществляется мониторинг дорожной ситуации. Мы призываем всех водителей быть бдительными, аккуратными и соблюдать правила дорожного движения", — добавляет Елизавета Крупнова, руководитель отдела по взаимодействию со СМИ ГБУ Московской области "Мосавтодор".В столичных аэропортах из-за снега отменили и задержали больше 30 рейсов. Накануне снег буквально остановил Москву. Город встал в 9-балльные пробки. Самая большая длиной почти 30 километров образовалась на Третьем транспортном кольце. Стоять приходилось по несколько часов. Помимо плохой видимости, движение затрудняла гололедица. На дорогах сразу же возросло количество мелких аварий. Но синоптики успокаивают: снег скоро закончится."Сегодняшний день уже не принесет таких неприятных сюрпризов, так как на фоне роста атмосферного давления снег существенно ослабел, в ближайшие часы он прекратится", — объясняет Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС".В ближайшие дни в Москве будет морозно и солнечно. Следующий снегопад ожидается в ночь с 1 на 2 декабря.