Главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарской команды Янг Бойз.

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарской команды "Янг Бойз".Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных дьяволов. Этот результат позволил "МЮ" выйти в плей-офф турнира."Есть множество команд, которые лучше нас, сильнее, амбициознее, но мы квалифицировались в следующий раунд и это хорошо, — заявил Моуринью, которого цитирует Sportbox.ru. — Выход в плей-офф из такой группы — достижение. Небольшое, но достижение".Кроме того, наставник "Манчестер Юнайтед" после матча позволил себе похвастаться. Он заявил, что проводит 14-й сезон в Лиге чемпионов, и 14 раз его команды квалифицировались в следующий раунд.