Сотрудница салона сотовой связи присвоила мобильный телефон, предназначенный для продажи.

В середине ноября в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился представитель одного из салонов сотовой связи, сообщивший, что в ходе плановой ревизии была установлена пропажа предназначенного для продажи мобильного телефона. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 13 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в ходе которого установили, что к хищению причастна 27-летняя сотрудница салона, являющаяся материально-ответственным лицом.В содеянном девушка созналась, пояснив, что планировала использовать телефон в личных целях.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).