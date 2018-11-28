Дмитрий
Дмитренко и Ольга переживают непростой период в отношениях. Очередное
доказательство этому – новый скандал между супругами из-за будущего жилья.
Дмитрий
Дмитренко и Ольга переживают непростой период в отношениях. Очередное
доказательство этому – новый скандал между супругами из-за будущего жилья.
В анонсе очередного выпуска телепроекта в Instagram-аккаунте dom2_reality ведущая Юлия Ефременкова спросила
пару, на кого из них будет оформлена будущая недвижимость. Вопрос для Оли и
Димы является болезненным – они не раз ссорились по этому поводу.
Дмитрий ответил, что готов к тому, что квартира будет
оформлена на его жену. Тут в разговор вмешалась Рапунцель и отметила, что
совместно нажитое в браке жилье при разводе делится пополам. Но не успела она
договорить, как ее супруг вспылил и начал на нее орать.
"Давай разведемся, купим тебе квартиру, потом меня выгонишь!
Я не знаю, как с тобой еще разговаривать?! Ты развестись что ли хочешь?", -
взбесился Дмитренко. "Не надо так орать. Ты говоришь, что мы хотим тебя с
дочерью развести…", – попыталась постоять за себя Ольга.
Поклонники "Дома-2" тут же начали обсуждать по ведение
пары. Примечательно, что многие считают Рапунцель хитрой и расчетливой и не
советуют Дмитрию оформлять квартиру на жену.
Фолловеры предлагают ему вступить в право
собственности в равных долях. "Рапа
не надежна, без денег ты ей не нужен, уже было такое", "Просто хотят обобрать
Диму. Ей нужна карта и код, и муж немой раб", "Допекла мужика. А потом плачет и
маме жалуется", "Доведешь Димку, останешься вообще одна с дочей. У разбитого корыта",
– прокомментировали ситуацию зрители телестройки.