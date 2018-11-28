Дмитрий Дмитренко и Ольга переживают непростой период в отношениях. Очередное доказательство этому – новый скандал между супругами из-за будущего жилья.

ДмитрийДмитренко и Ольга переживают непростой период в отношениях. Очередноедоказательство этому – новый скандал между супругами из-за будущего жилья.В анонсе очередного выпуска телепроекта в Instagram-аккаунте dom2_reality ведущая Юлия Ефременкова спросилапару, на кого из них будет оформлена будущая недвижимость. Вопрос для Оли иДимы является болезненным – они не раз ссорились по этому поводу.Дмитрий ответил, что готов к тому, что квартира будетоформлена на его жену. Тут в разговор вмешалась Рапунцель и отметила, чтосовместно нажитое в браке жилье при разводе делится пополам. Но не успела онадоговорить, как ее супруг вспылил и начал на нее орать."Давай разведемся, купим тебе квартиру, потом меня выгонишь!Я не знаю, как с тобой еще разговаривать?! Ты развестись что ли хочешь?", -взбесился Дмитренко. "Не надо так орать. Ты говоришь, что мы хотим тебя сдочерью развести…", – попыталась постоять за себя Ольга.Поклонники "Дома-2" тут же начали обсуждать по ведениепары. Примечательно, что многие считают Рапунцель хитрой и расчетливой и несоветуют Дмитрию оформлять квартиру на жену.Фолловеры предлагают ему вступить в правособственности в равных долях. "Рапане надежна, без денег ты ей не нужен, уже было такое", "Просто хотят обобратьДиму. Ей нужна карта и код, и муж немой раб", "Допекла мужика. А потом плачет имаме жалуется", "Доведешь Димку, останешься вообще одна с дочей. У разбитого корыта",– прокомментировали ситуацию зрители телестройки.