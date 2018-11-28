Участник
реалити-шоу Дома-2 закрутил курортный роман. Всего через месяц после развода
с Татой Валерий Блюменкранц завел любовницу.
Участник
реалити-шоу "Дома-2" закрутил курортный роман. Всего через месяц после развода
с Татой Валерий Блюменкранц завел любовницу.
Новой избранницей мужчины стала эффектная брюнетка Роза
Максимова. Видимо, Валера больше не вытерпел без секса. Он признался, что провел страстную ночь с девушкой.
Роза приглянулась Валере на одной из
вечеринок. "Я предложил
ей что-то вроде курортного романа. Сегодня ночью мы переспали. Всем
хорошо: она при мужике, я при женщине", – цитирует Блюменкранца Dom2Life.ru.
Отметим, что о желании
закрутить роман на Сейшелах участник "Дома-2" заявлял давно. И наконец для него
это стало реальностью. Правда, пока Валерий не готов думать о серьезных
отношениях с Максимовой. После брака с Татой Блюменкранц он хочет побыть
холостым.
Роза согласилась
стать сожительницей Валеры на неопределенный срок. "Решили объединить наши усилия
и кайфовать. Пока молодые, нужно брать от жизни максимум.
В принципе, если это перерастет во что-то большее,
я не против", – поделился Блюменкранц.
Напомним, 18 октября Валерий Блюменкранц официально
развелся с Татой. Супруги прожили вместе всего полтора года. Расставание
получилось скандальным. Слухи о разладе в семье Блюменкранц появились в
августе. Тогда Тата заявила, что у них с Валерием возникли непримиримые
разногласия.