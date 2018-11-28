Участник реалити-шоу Дома-2 закрутил курортный роман. Всего через месяц после развода с Татой Валерий Блюменкранц завел любовницу.

Участникреалити-шоу "Дома-2" закрутил курортный роман. Всего через месяц после разводас Татой Валерий Блюменкранц завел любовницу.Новой избранницей мужчины стала эффектная брюнетка РозаМаксимова. Видимо, Валера больше не вытерпел без секса. Он признался, что провел страстную ночь с девушкой.Роза приглянулась Валере на одной извечеринок. "Я предложилей что-то вроде курортного романа. Сегодня ночью мы переспали. Всемхорошо: она при мужике, я при женщине", – цитирует Блюменкранца Dom2Life.ru.Отметим, что о желаниизакрутить роман на Сейшелах участник "Дома-2" заявлял давно. И наконец для негоэто стало реальностью. Правда, пока Валерий не готов думать о серьезныхотношениях с Максимовой. После брака с Татой Блюменкранц он хочет побытьхолостым.Роза согласиласьстать сожительницей Валеры на неопределенный срок. "Решили объединить наши усилияи кайфовать. Пока молодые, нужно брать от жизни максимум.В принципе, если это перерастет во что-то большее,я не против", – поделился Блюменкранц.Напомним, 18 октября Валерий Блюменкранц официальноразвелся с Татой. Супруги прожили вместе всего полтора года. Расставаниеполучилось скандальным. Слухи о разладе в семье Блюменкранц появились вавгусте. Тогда Тата заявила, что у них с Валерием возникли непримиримыеразногласия.