Страсти вокруг юмориста Евгения Петросяна не утихают. Адвокату знаменитости вновь пришлось опровергать слухи.

Страсти вокруг юмориста Евгения Петросяна не утихают. Адвокатузнаменитости вновь пришлось опровергать слухи.Сегодня в прессе появилась информация о том, что Евгений Вагановичи его молодая помощница Татьяна Брухунова обустраивают детскую в своейроскошной квартире, расположенной в престижномжилищном комплексе "Садовые кварталы". Журналисты даже где-то раздобыли секретные снимки интерьера комнаты, в котором преобладали синие цвета и размещались двекроватки.После появления публикации в СМИна просторах Интернета поднялся шум. Многие поклонники решили, что Петросян иего возлюбленная скоро станут родителями двух мальчиков.Для того, чтобы остановитьпоток неправды, адвокату звезды Сергею Жорину пришлось вмешаться. "Сегодняобсуждали эту тему с Евгением Вагановичем. Поначалу его расстроила эта новость,так как все, что говорится в ней – чистой воды неправда. Потом он взглянул наситуацию с другой стороны и попросту посмеялся над этим бредом. Создаетсявпечатление, что подобными статьями кто-то пытается дестабилизировать состояниеЕвгения Петросяна, у которого, кстати, сейчас все складывается прекрасно", – заявилзащитник.По словам Сергея Викторовича, ТатьянуБрухунову одолели газетчики. Журналисты представляются сотрудникамиправоохранительных органов и пытаются выведать о ней любую информацию, чтобы впоследствии состряпать сенсацию.К примеру, недавно неизвестныйсвязался с администрацией творческого коллектива Петросяна и представилсястаршиной следственного комитета. Мужчина требовал предоставить ему личныеданные Татьяны, в том числе размер ее заработной платы и характеристику.Юрист уверил, что папарацциобъявили охоту на девушку. Тот же неизвестный выследил Брухунову укондитерской, а после пытался выяснить у персонала магазина, что именно приобрелаТатьяна и на какую сумму. Об этом сообщает .