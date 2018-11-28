Страсти вокруг юмориста Евгения Петросяна не утихают. Адвокату
знаменитости вновь пришлось опровергать слухи.
Страсти вокруг юмориста Евгения Петросяна не утихают. Адвокату
знаменитости вновь пришлось опровергать слухи.
Сегодня в прессе появилась информация о том, что Евгений Ваганович
и его молодая помощница Татьяна Брухунова обустраивают детскую в своей
роскошной квартире, расположенной в престижном
жилищном комплексе "Садовые кварталы". Журналисты даже где-то раздобыли секретные снимки интерьера комнаты, в котором преобладали синие цвета и размещались две
кроватки.
После появления публикации в СМИ
на просторах Интернета поднялся шум. Многие поклонники решили, что Петросян и
его возлюбленная скоро станут родителями двух мальчиков.
Для того, чтобы остановить
поток неправды, адвокату звезды Сергею Жорину пришлось вмешаться. "Сегодня
обсуждали эту тему с Евгением Вагановичем. Поначалу его расстроила эта новость,
так как все, что говорится в ней – чистой воды неправда. Потом он взглянул на
ситуацию с другой стороны и попросту посмеялся над этим бредом. Создается
впечатление, что подобными статьями кто-то пытается дестабилизировать состояние
Евгения Петросяна, у которого, кстати, сейчас все складывается прекрасно", – заявил
защитник.
По словам Сергея Викторовича, Татьяну
Брухунову одолели газетчики. Журналисты представляются сотрудниками
правоохранительных органов и пытаются выведать о ней любую информацию, чтобы в
последствии состряпать сенсацию.
К примеру, недавно неизвестный
связался с администрацией творческого коллектива Петросяна и представился
старшиной следственного комитета. Мужчина требовал предоставить ему личные
данные Татьяны, в том числе размер ее заработной платы и характеристику.
Юрист уверил, что папарацци
объявили охоту на девушку. Тот же неизвестный выследил Брухунову у
кондитерской, а после пытался выяснить у персонала магазина, что именно приобрела
Татьяна и на какую сумму. Об этом сообщает .