Часть дороги в Петушинском районе освободилась от пробок

Часть дороги в Петушинском районе освободилась от пробокВ Петушинском районе на федеральной трассе М-7 завершился капитальный ремонт двух мостов. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, комплекс работ закончился на сооружениях через реку Киржач на 94-м километре и Вольгу на 105-м километре.Дорожники заменили балки пролетных строений, деформационные швы, ригели, береговые и промежуточные опоры, также они переустроили мостовое полотно и тротуары, восстановили и укрепили откосы конусов. На мостах теперь есть система водоотвода и новые ограждения.Подумали и об экологии - для защиты реки Киржач от стоков с дороги на мосту установили локальные очистные сооружения.