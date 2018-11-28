Молодой человек из хулиганских побуждений совершил три выстрела из пневматического пистолета в боковые стекла автобуса...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали 26-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился 54-летний мужчина, работающий водителем рейсового автобуса. Он рассказал, что, остановившись на остановке общественного транспорта на Святоозерской улице, к нему подошел пассажир и сказал, что неизвестный с улицы несколько раз выстрелил по боковым стеклам автобуса.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что молодой человек из хулиганских побуждений совершил три выстрела из пневматического пистолета в боковые стекла автобуса. Пистолет был изъят.По данному факту дознанием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73