Жесткие высказывания известного журналиста Владимира
Соловьева удивили россиян. Ведущий заявил, что в России не осталось поводов для
гордости – на что комментаторы заметили, что Соловьев, наконец, проснулся.
Жесткие высказывания известного журналиста Владимира
Соловьева удивили россиян. Ведущий заявил, что в России не осталось поводов для
гордости – на что комментаторы заметили, что Соловьев, наконец, "проснулся".
Высказывания Владимира Соловьева в эфире радио "Вести
ФМ" касались управления государством. Журналист, в частности, заявил,
касаясь отношений с другими странами, что Россия ведет себя, как донор -
позволяя у себя что-то брать и ничего не требуя взамен.
В опубликованном в Twitter отрывке эфира журналист возмущается, что в стране не
осталось поводов для гордости. Соловьев хочет видеть прорывы в науке и развитие
экономики – и не хочет видеть статистику, в соответствии с которой, к примеру,
в России "позорно мало аэропортов". "Дайте мне возможность гордиться", -
требует ведущий.
После публикации ролика на Соловьева обрушился шквал
критики. Подписчики обвинили журналиста в лицемерии. "Это кто тут
проснулся?! А ракеты и танки, а рязанские десантники и Росгвардия, а пенсионный
возраст и 30%-ный налог на колбасу – это ли не повод гордиться?!", "Вот
гордись! Пенсия + 5 лет. НДС + 2%. Бензин – сам знаешь. ЖКХ с 01.01.19 тоже
добавят", "Что с ним? Проснулся? Ты же 18 лет пел нам, что все супер!",
– приводит комментарии подписчиков (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
В заключение программы Владимир Соловьев подчеркнул, что
свои вопросы он задает не тольбко власти, но и отдельному человеку. Ведущий
предлагает россиянам определиться, насколько эффективно каждый работает на
своем месте. А правительство журналист спрашивает – не хочет ли оно быть с народом?