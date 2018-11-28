Жесткие высказывания известного журналиста Владимира Соловьева удивили россиян. Ведущий заявил, что в России не осталось поводов для гордости – на что комментаторы заметили, что Соловьев, наконец, проснулся.

Жесткие высказывания известного журналиста ВладимираСоловьева удивили россиян. Ведущий заявил, что в России не осталось поводов длягордости – на что комментаторы заметили, что Соловьев, наконец, "проснулся".Высказывания Владимира Соловьева в эфире радио "ВестиФМ" касались управления государством. Журналист, в частности, заявил,касаясь отношений с другими странами, что Россия ведет себя, как донор -позволяя у себя что-то брать и ничего не требуя взамен.В опубликованном в Twitter отрывке эфира журналист возмущается, что в стране неосталось поводов для гордости. Соловьев хочет видеть прорывы в науке и развитиеэкономики – и не хочет видеть статистику, в соответствии с которой, к примеру,в России "позорно мало аэропортов". "Дайте мне возможность гордиться", -требует ведущий.После публикации ролика на Соловьева обрушился шквалкритики. Подписчики обвинили журналиста в лицемерии. "Это кто тутпроснулся?! А ракеты и танки, а рязанские десантники и Росгвардия, а пенсионныйвозраст и 30%-ный налог на колбасу – это ли не повод гордиться?!", "Вотгордись! Пенсия + 5 лет. НДС + 2%. Бензин – сам знаешь. ЖКХ с 01.01.19 тожедобавят", "Что с ним? Проснулся? Ты же 18 лет пел нам, что все супер!",– приводит комментарии подписчиков (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).В заключение программы Владимир Соловьев подчеркнул, чтосвои вопросы он задает не тольбко власти, но и отдельному человеку. Ведущийпредлагает россиянам определиться, насколько эффективно каждый работает насвоем месте. А правительство журналист спрашивает – не хочет ли оно быть с народом?