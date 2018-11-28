Представители Нациалонального совета кинокритиков США назвали лучшим фильмом уходящего года картину Зеленая книга Питера Фаррелли (Тупой и еще тупее). Эксперты отметили ленту за ее теплоту и замечательную демонстрацию дружбы на экране.

Представители Нациалонального совета кинокритиков США назвали лучшим фильмом уходящего года картину "Зеленая книга" Питера Фаррелли ("Тупой и еще тупее"). Эксперты отметили ленту за ее "теплоту и замечательную демонстрацию дружбы на экране", сообщается на сайте организации.Фильм "Зеленая книга" основан на реальных событиях. В центре сюжета — дружба грубоватого шофера и темнокожего музыканта, которые вместе едут в тур по США. На дворе 1960-е годы, в некоторых штатах во всю процветает расизм.Главные роли в фильме исполнили Махершала Али, Вигго Мортенсен, Линда Карделлини.Звание "лучший режиссер" 2018 года получил Брэдли Купер за фильм "Звезда родилась", лучшим актером был назване Вигго Мортенсена, а актрисой — Леди Гага.