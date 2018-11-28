Татьяна Навка обнародовала фотографии, на которых представила эксклюзивные часы. Однако фанаты, увидев снимки, расстроились, решив, что прославленная фигуристка прибегла к пластической операции.

Татьяна Навка обнародовала фотографии, на которых представила эксклюзивные часы. Однако фанаты, увидев снимки, расстроились, решив, что прославленная фигуристка прибегла к пластической операции.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Навка, являющаяся послом известной ювелирной фирмы в России, презентовала часы под собственным именем. Их отличительной особенностью стал миниатюрный фигурный конек на циферблате.Однако увидев фото, многочисленные поклонники не смогли сдержать разочарования. По их мнению, прославленная фигуристка на снимке не похожа на себя. "Что с лицом", "что с ним (ртом) не так? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Зря вы так, Татьяна...", "Пластика очень заметна на самом деле", "Не похожи на себя...", "Вы еще такая молодая.. Хороша собой.. Ну зачем эта пластика? Что вы с собой делаете?" – прокомментировали пользователи Сети.Интересно, что Татьяна Навка ответила на замечания подписчиков. "Честно, это фотошоп", – объяснила свое преображение прославленная фигуристка. Ранее спортсменка заставила говорить о себе, когда посетила ежегодную премию журнала "ОК!"Для торжественного вечера она выбрала темное дизайнерское коктейльное платье до колена. А через декольте отчетливо виднелась соблазнительная упругая грудь Татьяны. Хозяин вечера – главный редактор журнала "ОК!" Вадим Верник – обомлел от такой красоты и осыпал фигуристку комплиментами.Напомним, что после ухода из большого спорта Татьяна Навка стала выступать в различных шоу и ледовых постановках. Она была замужем за тренером Александром Жулиным. У пары есть общая дочь – 18-летняя Александра. Она занималась большим теннисом, однако ей пришлось оставить свое увлечение спортом из-за травмы.