Специалисты Российской системы качества завершили исследование пакетированного напитка. Они выяснили, яблочный сок какой марки является самым полезным.

Специалисты Российской системы качества завершили исследование пакетированного напитка. Они выяснили, яблочный сок какой маркиявляется самым полезным.Эксперты изучили 33 самые распространенные марки сока отпроизводителей из России Белоруссии, Армении, Франции и Сербии. Исследованиепроводилось по 38 критериям. В результате ученые установили, что 21 товар соответствуетповышенным требованиям. В них они не обнаружили консервантов, сахарозаменителей,подсластителей и синтетических красителей."Ни в одном из исследованных соков не нашли опасных веществи соединений, микроорганизмов и плесени – это говорит о том, что сокизготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок", – цитируетпредставителей организации телеканал "".Лучшими признали из Краснодарского края иЛипецкой области. Повышенным качеством обладают товары из Москвы,Санкт-Петербурга, Белгорода, Самары, Республики Адыгея, Волгоградской иМосковской областей.Специалисты проверили марки напитка на содержание солей натрия.Превышение нормы было выявлено в таких брендах, как О'КЕЙ, "Полезный", "Удачныйдень", Heaven, Life Premium и Swell. По мнению исследователей, это означает,что перечисленные производители могли очищать воду для сока хуже, чем остальные.Эксперты Роскачества также назвали четыре марки, которыепроизводят не сок, а продукты, которые "содержат некоторое количество сока". Имистали "Джус Тим", "Персона", "Полезный" и "Удачный день", сообщает .Руководитель проекта Российского союза производителей соковЛюдмила Хомич отмечает, что эталонного не существует. Она связываетэто с тем, что существует множество сортов яблок, которые отличаютсясодержанием сахаров, кислот и экстрактивных веществ. "Все это влияет на вкусяблок, и, соответственно, вкус яблочных соков будет различаться. При оценке мыдолжны гарантировать, что это яблочный сок, а потребитель сам выберет тот вкус,который ему нравится", – передает ее слова .Представители Роскачества также дают несколько советов всемпокупателям. В магазине необходимо внимательно изучить пакет или бутылку на герметичность и проверить срок годности. В маркировке должно быть наименование "яблочный сок", "сок яблочный" или "сок из яблок", и указание на то,что он "прямого отжима" или "восстановленный".