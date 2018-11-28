Немецкое издание Bild опубликовало интервью с архиепископом Георгом Генсвайном, который видел гонщика Михаэля Шумахера летом 2016 года. Учитывая, что семья находящегося в больнице спортсмена скрывает любую информацию о нем, рассказ священника представляет ценность.

Немецкое издание Bild опубликовало интервью с архиепископом Георгом Генсвайном, который видел гонщика Михаэля Шумахера летом 2016 года. Учитывая, что семья находящегося в больнице спортсмена скрывает любую информацию о нем, рассказ священника представляет ценность.По словам Генсвайна, гонщик во время визита архиепископа к нему выглядел "все тем же Шумахером", которого все знают, разве что немного раздобревшим."Он чувствует, что вокруг него находятся те, кто его любят и поддерживают. Семья защищает Михаэля от назойливых глаз публики, и это главное", — рассказал архиепископ.Священник заявил, что знаменитый спортсмен больше всего нуждается в уединении."Семья – это его убежище. Я каждый день молюсь о Михаэле и его близких", — рассказал Генсвайн.В декабре 2013 Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах на альпийском курорте Мерибель. Гонщик получил черепно-мозговую травму и впал в кому. С сентября 2014 года он пребывает в вилле на берегу Женевского озера.