В Новой Третьяковке состоялась мировая премьера оперы Для черного квадрата. Действие спектакля развернулось прямо среди картин, в числе которых было и знаменитое полотно Казимира Малевича. Изначально Черный квадрат задумывался художником именно как элемент декорации.

В Новой Третьяковке состоялась мировая премьера оперы "Для черного квадрата". Действие спектакля развернулось прямо среди картин, в числе которых было и знаменитое полотно Казимира Малевича. Изначально "Черный квадрат" задумывался художником именно как элемент декорации.Кассы закрыты, смотрители давно разошлись. Но несмотря на поздний час, в Третьяковке многолюдно. Опера "Для черного квадрата" на несколько ночей превращает музей в театр, а картины — в декорации."Я думаю, что не только для меня, но в целом это довольно интересно. Наверное, в первый раз такое, чтобы опера показывалась в стенах такого великого музея", — говорит дирижер, композитор Илья Демуцкий.Музыка Ильи Демуцкого, либретто написано по мотивам футуристической оперы "Победа над солнцем". В 1913 году ее создали композитор Матюшин, поэт Крученых и художник Малевич. Он делал декорации. И в них еще за два года до появления знаменитого полотна уже был черный квадрат — он закрывает солнце. Затмение — символ победы науки и человека над природой. Новый миропорядок без страданий, тоски и даже воспоминаний. "Но в этом ли счастье?" — просят задуматься нынешние создатели антиутопии."Черный квадрат" не столько картина, сколько явление. Его изучают, пытаются понять и повторить. Шедевр это или насмешка — спорят уже больше 100 лет. Вот и в антракте зрители устремились не в буфет, а поближе к картине.Как говорят создатели, полотно Малевича здесь не декорация, а почетный гость. Под него даже подстраивали график репетиций."Должны были совпасть графики очень многих людей. Картина, напомню, тоже гастролирует. Вот сейчас, насколько я знаю, другая в Ватикане, а ту саму нам предоставили", — рассказывает дирижер, композитор Илья Демуцкий.Шанс увидеть в одном месте тот самый "Черный квадрат" и творение Демуцкого оперные гурманы не могли пропустить.- Это очень самобытная музыка.- По сценографии, конечно, здорово придумали, смогли обыграть пространство.- Сумасшедшие голоса, очень талантливые.Главной интригой вечера было имя режиссера. Его обещали объявить публике в день премьеры. Но тайну пока раскрывать не стали. Она подогревает интерес к постановке, ведь впереди еще три представления.