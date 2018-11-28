Известного российского политолога оскорбили в прямом эфире украинские эксперты. Игорь Коротченко пытался узнать у них, почему они сидят в Москве, а не роют окопы у себя на родине.

Известного российского политолога оскорбили в прямом эфиреукраинские эксперты. Игорь Коротченко пытался узнать у них, почему они сидят вМоскве, а не роют окопы у себя на родине.Возмущенные таким вопросом, украинские эксперты начали оратькак бешеные и брызгать ядом". Так их реакцию оценил сам Коротченко. Перепалка произошлав эфире программы "Время покажет" на Первом канале."Убогие, зомбированные люди", – написал Игорь Коротченков Twitter.В эфире российских политических ток-шоу на разных каналахежедневно принимают участие украинские эксперты. Они всегда очень жестко критикую Россию и хвалят Украину, однако возвращаться на родину, по каким-то причинам, не спешат, передает "".Один из самых приглашаемыхгостей – Вячеслав Ковтун. Его не раз били и оскорбляли в прямом эфире, но он продолжаетс удовольствием участвовать в телепрограммах.В этом году Ковтуна обозвали лысым чмом. Он не давал окончитьни одну фразу своему оппоненту, постоянно перебивал его и спорил на повышенныхтонах. В конце концов визави Ковтуна подвел итог спора: "Кроме как орать,больше ты ничего не умеешь, лысое чмо".Два года назад украинского эксперта побил егосоотечественник – телеведущий Юрий Кот. Еще политолог довел до рукоприкладствапервого председателя Совета министров самопровозглашенной ДНР АлександраБородая. Это случилось в гримерке во время перерыва на передаче "Времяпокажет" на Первом канале.Примечательно, что многие украинские эксперты участвуют в российскихток-шоу ради заработка. СМИ писали, что самым дорогим украинским экспертом какраз и является Вячеслав Ковтун. Он зарабатывает в месяц от 500 до 700 тысячрублей, а иногда доход составляет и миллион рублей. Столько же получаетжурналист из США Майкл Бом. А польский политолог Якуб Корейба зарабатываетменее 500 тысяч рублей в месяц.