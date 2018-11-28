Известного российского политолога оскорбили в прямом эфире
украинские эксперты. Игорь Коротченко пытался узнать у них, почему они сидят в
Москве, а не роют окопы у себя на родине.
Известного российского политолога оскорбили в прямом эфире
украинские эксперты. Игорь Коротченко пытался узнать у них, почему они сидят в
Москве, а не роют окопы у себя на родине.
Возмущенные таким вопросом, украинские эксперты начали орать
как бешеные и брызгать ядом". Так их реакцию оценил сам Коротченко. Перепалка произошла
в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
"Убогие, зомбированные люди", – написал Игорь Коротченко
в Twitter.
В эфире российских политических ток-шоу на разных каналах
ежедневно принимают участие украинские эксперты. Они всегда очень жестко критикую Россию и хвалят Украину, однако возвращаться на родину, по каким-то причинам, не спешат, передает "".
Один из самых приглашаемых
гостей – Вячеслав Ковтун. Его не раз били и оскорбляли в прямом эфире, но он продолжает
с удовольствием участвовать в телепрограммах.
В этом году Ковтуна обозвали лысым чмом. Он не давал окончить
ни одну фразу своему оппоненту, постоянно перебивал его и спорил на повышенных
тонах. В конце концов визави Ковтуна подвел итог спора: "Кроме как орать,
больше ты ничего не умеешь, лысое чмо".
Два года назад украинского эксперта побил его
соотечественник – телеведущий Юрий Кот. Еще политолог довел до рукоприкладства
первого председателя Совета министров самопровозглашенной ДНР Александра
Бородая. Это случилось в гримерке во время перерыва на передаче "Время
покажет" на Первом канале.
Примечательно, что многие украинские эксперты участвуют в российских
ток-шоу ради заработка. СМИ писали, что самым дорогим украинским экспертом как
раз и является Вячеслав Ковтун. Он зарабатывает в месяц от 500 до 700 тысяч
рублей, а иногда доход составляет и миллион рублей. Столько же получает
журналист из США Майкл Бом. А польский политолог Якуб Корейба зарабатывает
менее 500 тысяч рублей в месяц.