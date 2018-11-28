Главный тренер столичного футбольного клуба Спартак Олег Кононов призвал закончить обсуждение темы относительно капитана команды Дениса Глушакова. Ранее полузащитник в очередной раз подвергся обструкции со стороны активных фанатов красно-белых.

Главный тренер столичного футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов призвал закончить обсуждение темы относительно капитана команды Дениса Глушакова. Ранее полузащитник в очередной раз подвергся обструкции со стороны активных фанатов "красно-белых".Объединение болельщиков "Фратрия" опубликовало обращение, где заявило, что Глушаков не может быть капитаном команды и не заслуживает поддержки фанатов​​​."С темой Дениса Глушакова надо заканчивать, все остальное — на футбольном поле", — сказал Кононов. Которого цитирует РИА Новости.Партнеры же наоборот поддерживают игрока и 27 ноября после тренировкисфотографировались всей командой под девизом "Один за всех — и все за одного!"