Известный российский специалист, а с недавнего времени консультант штаба сборных России по хоккею Олег Знарок поедет с национальной командой на молодежный чемпионат мира 2019 года.

Известный российский специалист, а с недавнего времени консультант штаба сборных России по хоккею Олег Знарок поедет с национальной командой на молодежный чемпионат мира 2019 года.Ранее Знарок заключил новый контракт с федерацией хоккея нашей страны. Теперь он отвечает за подготовку резерва – работу с юниорами, молодежной и олимпийской сборными."Олега Знарка ждет много поездок, в том числе и на молодежный чемпионат мира", — сказал Ротенберг первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, которого цитирует РИА Новости.Турнир пройдет в канадских городах Ванкувере и Виктория с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.