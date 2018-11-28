В квартире, где временно проживал злоумышленник, оперативники изъяли неизвестное вещество растительного происхождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бутырскому району задержали 47-летнего приезжего, подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен 47-летний мужчина, который, по имеющейся информации, занимался распространением наркотических средств растительного происхождения. Злоумышленник был задержан в квартире на улице Яблочкова, где временно проживал.При обследовании жилого помещения оперативниками обнаружено вещество растительного происхождения общим весом свыше 250 граммов. На исследование было направлено около 140 граммов вещества. Установлено, что оно является наркотическим средством – марихуаной. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Следствием ОМВД России по Бутырскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29