Злоумышленники под видом сотрудников газовой службы пришли в квартиру к пенсионерке и похитили оттуда денежные средства и ювелирные изделия...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержали двоих подозреваемых в краже ювелирных изделий из квартиры 68-летней женщины.В отдел полиции обратилась пожилая женщина с сообщением о краже. Потерпевшая сообщила, что к ней в квартиру пришли двое неизвестных и представились сотрудниками газовой службы. После их ухода женщина обнаружила отсутствие денежных средств и ювелирных изделий.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих в возрасте 20 и 21 года. Установлено, что пока один из злоумышленников находился с потерпевшей на кухне, второй похитил имущество.Следствием ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29