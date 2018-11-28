В новом выпуске скандального шоу Секрет на миллион на канале НТВ опальная звезда Мария Максакова продолжит раскрывать свои тайны, которых в жизни артистки накопилось немало. Лера Кудрявцева приехала к оперной диве в Мюнхен, чтобы в откровенном разговоре узнать о самых неожиданных подробностях в её судьбе.

В новом выпуске скандального шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ опальная звезда Мария Максакова продолжит раскрывать свои тайны, которых в жизни артистки накопилось немало. Лера Кудрявцева приехала к оперной диве в Мюнхен, чтобы в откровенном разговоре узнать о самых неожиданных подробностях в её судьбе.Яркая личность Марии Максаковой всегда приковывала к себе большое внимание. Она завоевала славу на сцене Мариинского театра, реализовывала свой талант как актриса и телеведущая, а также долгое время являлась депутатом Государственной думы. Но два года назад оперная дива сбежала из страны и потеряла все: карьеру, друзей, детей, любимого мужа и многомиллионное состояние. В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой Мария Максакова рассказал о своей сегодняшней жизни в Германии, а также вспомнит о трагическом прошлом, которое до сих пор является острой темой для обсуждений.В новом выпуске оперная дива впервые откровенно рассказала о своей семье: почему долгие годы она не общается с родным братом, за что оперная дива не готова простить свою мать, а также поделится страшной семейной тайной, которую перед смертью раскрыл ей отец. Кроме того, артистка признается, какую цену ей прошлось заплатить за возможность стать матерью, почему от нее отвернулась родная дочь, а также сколько она не видела старшего сына.Мария Максакова вспомнит историю любви с гражданским мужем Владимиром Тюриным, а также поведает, что стало причиной разрыва этих крепких отношений и почему после ее бегства на Украину он забрал у нее детей. Оперная певица призналась, с какой целью она заключила фиктивный брак с Далхатом Халаевым, а также рассказала, почему ей не удается вернуть себе семикомнатную квартиру в знаменитом доме на Набережной.