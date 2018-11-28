Лидер группы Танцы минус Вячеслав Петкун снялся в клипе Аллы Пугачевой. По сюжету, артисты купались в квасном сусле.

Лидер группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун снялся в клипе Аллы Пугачевой. По сюжету, артисты купались в квасном сусле.Режиссер Андрей Новоселов пригласил Вячеслава петкуна принять участие в съемках клипа Аллы Пугачевой на ее песню "Зона отчуждения". Новоселов не просто так вспомнил о Петкуне – когда-то именно он работал над роликом к его треку "Город".Вначале петкун отказался, но потом все же дал согласие. Он объяснил почему: "Меня в этом привлекло то, что я был должен там купаться с ней в настоящем квасном сусле. Они приволокли тонны полторы этого самого сусла, какой-то чан сделали. Тогда мне это показалось очень забавным. Любое веселье воспринималось на ура. А искупаться с Пугачевой в сусле – это же круто!"Интересно, что никто не заставлял Примадонну самой купаться в этом сусле. На площадке, по словам петкуна, были две дублерши как раз на случай, если сама Алла откажется лезть в чан. Но она согласилась. "Как выяснилось потом, она это не планировала, но в результате залезла. Это было весело!" – цитирует Вячеслава Петкуна .От общения с Примадонной у артиста остались приятные впечатления. По его словам, она оказалась интересным человеком с довольно любопытными суждениями. После съемок клипа Пугачева поблагодарила Петкуна за работу и спросила, чем может его отблагодарить. Тот сказал, что ему ничего не надо, кроме того, чтобы она приехала на пресс-конференцию, посвященную выходу нового альбома. Та согласилась."Прошёл месяц, а я уже и забыл про это. И где-то за полчаса до пресс-конференции у нашего директора звонит телефон. Он такой: "Слушай, это Пугачева!" Я беру трубку, а она говорит: "Ну чего, я приехала, машину куда парковать?" И я был, конечно, изумлен!" – признался артист.