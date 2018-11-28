Страшный инцидент произошел в китайской провинции Цзилинь. Там огромная уличная вывеска обрушилась на людей.
Страшный инцидент произошел в китайской провинции Цзилинь. Там огромная уличная вывеска обрушилась на людей.
В ролике, выложенном в
Сеть, видно, как из-за порывов ветра щит упал на тротуар
и придавил прохожих. Пострадали четыре человека. Их быстро вытащили из-под
конструкции и отправили в больницу, сообщает Jilin Television.
У одного из пациентов
диагностировали перелом лодыжки, у другого – травмы шеи. Еще двое человек
получили небольшие телесные повреждения.