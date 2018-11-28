Страшный инцидент произошел в китайской провинции Цзилинь. Там огромная уличная вывеска обрушилась на людей.

Страшный инцидент произошел в китайской провинции Цзилинь. Там огромная уличная вывеска обрушилась на людей.В ролике, выложенном вСеть, видно, как из-за порывов ветра щит упал на тротуари придавил прохожих. Пострадали четыре человека. Их быстро вытащили из-подконструкции и отправили в больницу, сообщает Jilin Television.У одного из пациентовдиагностировали перелом лодыжки, у другого – травмы шеи. Еще двое человекполучили небольшие телесные повреждения.