События последних дней свидетельствуют о том, что украинский президент перешел красную черту в отношениях с Россией. Теперь, сколько бы он не упрашивал Владимира Путина о телефонном разговоре или о встрече, на взаимность ему не стоит надеяться – российский лидер недвусмысленно дал понять, что ему нечего обсуждать с Петром Порошенко.

События последних дней свидетельствуют о том, что украинскийпрезидент перешел красную черту в отношениях с Россией. Теперь, сколько бы онне упрашивал Владимира Путина о телефонном разговоре или о встрече, навзаимность ему не стоит надеяться – российский лидер недвусмысленно дал понять,что ему нечего обсуждать с Петром Порошенко.Сразу же после инцидента в Черном море Порошенко схватил телефоннуютрубку и попытался дозвониться Путину. Но Кремль не отвечал. Очевидно, чтопосле спланированной провокации в Керченском проливе, российский лидер простоне пожелал разговаривать с политиком, который и до этого-то не отличался особойвменяемостью.Позже Путин достаточно жестко высказался о нынешних киевскихвластях и, пожалуй, впервые дал нелицеприятную оценку самому Порошенко. Примернов это же время помощнику президента Юрию Ушакову пришлось объяснять журналистам,почему же Москва не ответила Киеву.Представитель Кремля рассказал, что президент Украины действительнозапрашивал телефонный разговор с главой российского государства в связи синцидентом в Керченском проливе."При подготовке такого рода контактовоценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, такжеанализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором. Вот сучетом этого запрос был, а разговора не было", – обтекаемо сказал Ушаков, ноглубинный смысл этого казенного отчета понятен всем – Путин просто не захотелобщаться с Порошенко.Удивительно, но не дозвонившись до Путина, украинскийпрезидент, видимо, в горячке связался с канцлером Германии Ангелой Меркель и потребовал,чтобы она соединила его с российским лидером. Оценивать подобные действия главыгосударства необходимо. скорее, профильным медикам, а не экспертам, политологамили журналистам.По сути, Владимир Путин, спустя два дня, все-таки ответил недозвонившемуся до него Порошенко. Правда, заочно – с экрана телевизора.Выступая сегодня, 28 ноября на инвестиционном форуме "Россия, вперед!"глава государства назвал случившееся в Керченском проливе провокацией украинскихвластей. Президент не исключил, что за ней стоит лично Петр Порошенко, которомуперед выборами необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции.Глава государства отметил, что российское пограничники вовремя инцидента действовали по правилам, в то время как украинские военные нереагировали на сигналы. "Киеву все сходит с рук. Если они захотятмладенцев на завтрак – им, наверное, подадут. Скажут: они же хотят кушать! Ноэто очень близорукая позиция", – сказал Путин.При этом глава государства уверен в том, что русские иукраинцы всегда были, есть и останутся братскими народами. "Политическаяпена сойдет, украинский народ дастоценку сегодняшнему руководству, как грузинский народ дал оценку деятельностиСаакашвили", – сказал президент.Стоит отметить, что Путин не впервые критикует киевские властии риторика президента раз от раза становится жестче. Чуть больше месяца назадна заседании Валдайского клуба глава государстванедвусмысленно дал понять, что с нынешним президентом Украины договориться неполучиться. К слову, тогда впервые прозвучали знаковые слова и выражения,относящиеся к теме международной политики.На встрече с российскими и зарубежными экспертами Путин заявил:Москва рассчитывает, что с новым руководством Украины удастся выстраиватьотношения и договариваться. Надо дождаться, пока закончатся внутриполитическиециклы на Украине и к власти придет новый руководитель, сказал президент.Если проанализировать это высказывание Путина, то становитсяясно, что в Москве устали от Порошенко. От его русофобской политики, от егоподдержки ярых националистов с примесью фашизма, от постоянных обещанийвыполнить минские соглашения и установить мир в Донбассе.Почти пять лет Россия верила нынешним украинским властям,пыталась в чем-то идти им навстречу и даже вкладывала деньги в экономикуближайшего соседа. Но сейчас, судя по всему, терпение Кремля лопнуло и тамрешили просто дождаться смены власти в Киеве, а затем, как говорится, начать с нуля выстраивание отношений. Правда,теперь добровольного ухода Порошенко может и не быть – военное положение, котороеон ввел пока что на месяц, ставит под угрозу предстоящие в марте 2019 года президентскиевыборы.И еще одно важное заявления Путина прозвучало и на заседанииклуба "Валдай", и на форуме "Россия, вперед!" Российскийлидер сказал, что единственный товар, которым торгует сегодня Киев это – русофобияи антироссийские настроения. Больше товаров не осталось, констатировалпрезидент.Украинские политики месяц назад не прислушались кпредупреждению Путина. Он предостерег их от искушения обострить ситуацию вДонбассе в преддверии президентских выборов на Украине. Президент напомнил осудьбе Саакашвили, напавшем на Южную Осетию в 2008 году. Судя по всему, историяничему не учит Петра Порошенко и его команду. Как бы им не оказаться за бортомтеряющего ход корабля под названием "Украина".