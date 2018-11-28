Выбрасывают, убивают или подбрасывают. Все чаще в СМИ стала появляться информация о женщинах, которые избавляются от новорожденных детей. Только два дня назад мы рассказывали о двух таких случаях.

Выбрасывают, убивают или подбрасывают. Все чаще в СМИ стала появляться информация о женщинах, которые избавляются от новорожденных детей. Только два дня назад мы рассказывали о двух таких случаях. В первом мать выбросила в мусорный контейнер своего малыша, во втором - женщина принесла ребенка на крыльцо роддома и скрылась. Что же происходит в их головах? И можно ли объяснить это поведение с медицинской точки зрения? Эти вопросы мы решили адресовать психологу, который ведет прием в психотерапевтическом медицинском центре "Селебриум" Сергею Михайленко. Сегодня он гость нашей студии.