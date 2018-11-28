Почта России ввела в обращение карточку с оригинальной маркой, посвященную 100-летию со дня рождения легендарного российского тренера хоккейного клуба ЦСКА и сборной СССР Анатолия Тарасова. Об этом сообщается в пресс-релизе Почты России.

"Почта России" ввела в обращение карточку с оригинальной маркой, посвященную 100-летию со дня рождения легендарного российского тренера хоккейного клуба ЦСКА и сборной СССР Анатолия Тарасова. Об этом сообщается в пресс-релизе "Почты России".На марке изображен портрет прославленного наставника, а на основном изображении находится тренер во время хоккейного матча. Тираж карточки составляет 11 тысяч экземпляров.