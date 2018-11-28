Из-под воды ее доставали несколько часов

Из-под воды ее доставали несколько часовПод еще неокрепшим льдом в Гусь-Хрустальном районе нашли затопленную машину. Утром 25 ноября на пульт диспетчера ЕДДС поступило сообщение о том, что в реке Дандур обнаружили автомобиль. В поселок Великодворский незамедлительно выехали оперативники ОФПС и полицейские.На месте происшествия специалисты произвели работы по извлечению машины из замерзшего водоема. Силами спасателей и работы водолаза транспорт извлекли из воды к 6-ти вечера. В салоне автомобиля людей не было.Правоохранители установили хозяина легковушки. Он, к счастью, не пострадал. По факту происшествия ведется проверка.