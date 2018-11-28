Цвета российского флага четко отражают дифференциацию росийского общетсва на три группы:
1) Белые - живут хорошо, и они не против, чтобы другие жили хорошо, но, в целом, на других им плевать;
2) Красные - живут плохо и хотят, чтобы плохо жили все другие, но не против, чтобы другие жили хорошо, если им, красным, что-то от этого будет;
3) Неопределившиеся: либо романтики (синие), надеющиеся на сверхъестественное вмешательство, либо цвет менее яркий, и - тогда это те, кого первые две группы имеют.
еще анекдот!