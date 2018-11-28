Появилась информация о том, как 33-летняя певица спаслась от злоумышленников в центре Москвы. Ольгу Серябкину защитил таксист сервиса Gett.

Появиласьинформация о том, как 33-летняя певица спаслась от злоумышленников в центреМосквы. Ольгу Серябкину защитил таксист сервиса Gett.Подвыпившиепарни пыталась своровать у исполнительницы сумочку, когда та садилась в такси.Прохожие проходили мимо, не обращая внимания на происходящее.Телохранителя рядом с Серябкиной в тот момент не было. Звезде стало по-настоящему жутко. Тогда в ситуацию вмешался таксист. "Русский Стетхем" эпично раскидал чуваков игалантно посадил даму в машинку – прямо как в "Перевозчике", -передает Telegram-канал Mash.К счастью, инцидент окончился без пострадавших. СОльгой все в порядке.Напомним, в началеноября певица попала в больницу за сутки до сольного концерта. О госпитализациисообщила сама Ольга Серябкина. Артистка опубликовала в Instagram фотографию, накоторой видна ее рука с катетерами от капельницы.Как писали "Дни.ру", воктябре этого года продюсер Максим Фадеев объявил об уходе Ольги из группыSerebro. По его словам, все силы певица отдаст сольной карьере. Такжепродюсер заявил, что с уходом Серябкиной деятельность группы не остановится.Более того, у Фадеева на нее большие планы.