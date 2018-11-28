Появилась
информация о том, как 33-летняя певица спаслась от злоумышленников в центре
Москвы. Ольгу Серябкину защитил таксист сервиса Gett.
Появилась
информация о том, как 33-летняя певица спаслась от злоумышленников в центре
Москвы. Ольгу Серябкину защитил таксист сервиса Gett.
Подвыпившие
парни пыталась своровать у исполнительницы сумочку, когда та садилась в такси.
Прохожие проходили мимо, не обращая внимания на происходящее.
Телохранителя рядом с Серябкиной в тот момент не было. Звезде стало по-настоящему жутко. Тогда в ситуацию вмешался таксист. "Русский Стетхем" эпично раскидал чуваков и
галантно посадил даму в машинку – прямо как в "Перевозчике", -
передает Telegram-канал Mash.
К счастью, инцидент окончился без пострадавших. С
Ольгой все в порядке.
Напомним, в начале
ноября певица попала в больницу за сутки до сольного концерта. О госпитализации
сообщила сама Ольга Серябкина. Артистка опубликовала в Instagram фотографию, на
которой видна ее рука с катетерами от капельницы.
Как писали "Дни.ру", в
октябре этого года продюсер Максим Фадеев объявил об уходе Ольги из группы
Serebro. По его словам, все силы певица отдаст сольной карьере. Также
продюсер заявил, что с уходом Серябкиной деятельность группы не остановится.
Более того, у Фадеева на нее большие планы.