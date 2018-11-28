Четыре дня в Минусинском районе Красноярского края шел снег, и дороги с небольшим трафиком сильно замело. На одной из таких дорог сотрудники ДПС наткнулись на застрявший автомобиль и помогли водителю и его пассажирам.

Четыре дня в Минусинском районе Красноярского края шел снег, и дороги с небольшим трафиком сильно замело. Местами высота сугробов достигала полуметра.Сотрудники ДПС дежурили на трассе "Енисей", когда к ним обратился мужчина с просьбой по помощи, рассказав, что его автомобиль во время метели съехал с дороги и застрял. В машине в это время находились его родственники — семейная пара с двумя детьми.Полицейские поехали на место происшествия и помогли замерзшим людям, ожидающим подмоги: уплотнили колею и вытолкали совместными усилиями застрявшую машину. В это же время на помощь пришел проезжающий мимо автомобилист: он посадил в свой теплый салон детей и отогрел их.Вскоре застрявший автомобиль вновь обрел способность передвигаться на своих колесах, после чего сотрудники ДПС попрощались и продолжили свое дежурство.