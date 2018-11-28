Появилась информация, будто балерина Елена дмитриева, называющая себя любовницей Николая Караченцова, обратилась в полицию с заявлением, будто ее хотят убить друзья Людмилы Поргиной. Вдова артиста прокомментировала ситуацию.

Появилась информация, будто балерина Елена дмитриева, называющая себя любовницей Николая Караченцова, обратилась в полицию с заявлением, будто ее хотят убить друзья Людмилы Поргиной. Вдова артиста прокомментировала ситуацию.24 ноября был юбилей у Людмилы Поргиной, вдовы актера Николая Караченцова. Круглую дату артистка встретила в ОАЭ, куда улетела вскоре после похорон любимого мужа. "В связи с траурными событиями я не отмечала юбилей. В свой день рождения поехала в Шарджу – город в ОАЭ, отстояла литургию в православном храме. Возможно, весной соберу всех своих друзей, родственников, и мы отметим мое 70-летие. А пока очень грустно, не хочется веселиться", – призналась Поргина.Между тем в Москве якобы готовится новое шоу с участием балерины Елены Дмитриевой, называющей себя любовницей Николая Караченцова. Причем будет подниматься совершенно чудовищная тема – покушение на убийство. Об этом рассказала сама Людмила Поргина."Мне звонили с телешоу со словами: "Возвращайтесь в Москву, Дмитриева написала заявление в полицию на друга Николая Петровича. Она утверждает, что ваши друзья хотят ее убить!" Я ответила: "У меня траур, не собираюсь участвовать в этом". Может, этой женщине заплатили телевизионщики, чтобы она придумала историю про роман с Колей. Нашей семье этого не надо. Все эти выдумки про любовниц просто смешны", – цитирует Людмилу Поргину .Вдова артиста не оставила без внимания и слова его коллеги, актера Станислава Садальского, который якобы пристыдил Поргину за то, что она "мотала" больного супруга по театрам. На это артистка ответила, что Караченцов не мог сидеть дома, он не мог жить без спектаклей."Посмотрела бы, как Садальский поступил на моем месте. Не спать ночами, все время думать о лекарствах, переезжать из больницы в больницу. Эти 13 лет тоже были для меня открытием. Человек, который был сильным, вдруг стал физически немощным – но душа-то осталась все та же. Я уверена, что мой Коля попал в рай", – убеждена Людмила Поргина.